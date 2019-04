Voici une Information autour de la Saga Yakuza :L'année dernière, le producteur de Yakuza, Daisuke Sato, a été interrogé sur la possibilité de faire apparaître la franchise sur Nintendo Switch. Sato ne semblait pas trop enthousiasmé par cette possibilité à l’époque. Le producteur de la série, Toshihiro Nagoshi, a malheureusement exprimé le même sentiment, affirmant à IGN Japan que les portages n’étaient pas à l’étude pour le moment.Vous ne verrez probablement pas non plus Kazuma Kiryu et Goro Majima dans le jeu Super Smash Bros. Ultimate. Nagoshi a en effet plaisanté en disant que le réalisateur Masahiro Sakurai ne voudrait peut-être pas d'eux…Source : https://nintendoeverything.com/yakuza-series-producer-says-switch-ports-havent-been-considered-for-now-characters-unlikely-for-smash-bros

posted the 04/06/2019 at 10:19 AM by link49