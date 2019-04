Voici une Information autour du jeu Persona 5 et Super Smash Bros. Ultimate :En janvier, Bahamut, un site de jeux taïwanais, avait interviewé Naoto Hiraoka, d'Atlus. Cette discussion a été publiée en ligne aujourd'hui. Au cours de l'entretien, Hiraoka a été interrogé sur la parution de Joker dans Super Smash Bros. Ultimate, la possibilité de sortir le jeu Persona 5 sur Nintendo Switch et les dernières nouvelles de Shin Megami Tensei V. Voici une traduction approximative de ses réponses :Il a été annoncé que Joker de Persona 5 rejoindrait le jeu Super Smash Bros. Ultimate. Dans quelles conditions s'est fait l’ajout de Joker? Et qu'attendez-vous de l’ajout de Joker (dans Super Smash Bros. Ultimate)?Hiraoka: Joker rejoint le jeu Super Smash Bros. Ultimate grâce principalement à l’invitation de Masahiro Sakurai (Sora Ltd.) et a ainsi contribué à cette collaboration, et parce que M. Sakurai aime beaucoup Persona 5 et que j'aimais beaucoup Super Smash Bros. Ainsi, lorsque nous avons reçu l'invitation, la première chose que nous avons pensé est «Génial!» Et nous sommes très heureux de concrétiser cette action mutuelle.Comme Persona 5 n’est pas publié sur une console Nintendo, mais que le personnage a rejoint le jeu Super Smash Bros. Ultimate, cela signifie-t-il que Persona 5 aura quelque chose à faire sur la dernière console de Nintendo?Hiraoka: Sur ce point, nous n’avons pas de réponse concrète, mais de mon point de vue, la Nintendo Switch est une console très charismatique.Cela remonte à deux ans après la première annonce de Shin Megami Tensei V, mais aucune autre information n’a été publiée. Quels sont les avancés en matière de développement?Hiraoka: Shin Megami Tensei V est toujours en développement, mais comme c’est le premier défi d'ATLUS de développer des jeux sur Nintendo Switch, les approches sont multiples. Et la manière de présenter les œuvres est notre défi à partir de maintenant, veuillez donc patienter pour les informations à venir...Source : https://nintendoeverything.com/atlus-naoto-hiraoka-on-joker-in-smash-bros-ultimate-quiet-on-persona-5-for-switch-shin-megami-tensei-v-still-in-the-works