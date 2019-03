Voici une Information autour du jeu Cadence of Hyrule :Cadence of Hyrule est un mélange que personne n'a vu venir. Ce fut une surprise totale à bien des égards, le jeu consistant principalement une collaboration entre Nintendo et un studio indépendant. C'est un territoire inconnu pour Big N, mais cela montre clairement que la société adopte de nouvelles idées en matière d'utilisation de leurs propriétés intellectuelles.Un grand développeur qui était tout aussi surpris de voir ce jeu annoncé n'était nul autre que Yuji Naka. Il a déclaré qu'il y a quelque temps, il avait proposé à Nintendo une idée qui lui permettrait de travailler avec Mario d'une manière ou d'une autre. Nintendo n'a pas tardé à rejeté la proposition, malheureusement. Voir Nintendo permettre à un développeur indépendant de travailler avec la licence Zelda prouve que le vieux Nintendo, du moins à certains égards, n’est plus une chose…Source : https://www.gonintendo.com/stories/331521-yuji-naka-says-cadence-of-hyrule-shows-that-nintendo-has-changed