Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Voici un planing des jeux prévus pour le mois prochain :- Darksiders Warmastered- Super Dragon Ball Heroes : World Mission- Youtubers Life- Phoenix Wright : Ace Attorney Trilogy- Nintendo Labo VR- Neo Atlas 1469- Final Fantasy X/X-2 HD Remaster- My Time at Portia- Cuphead- Katana ZERO- Our World Is Ended- Dragon's Dogma : Dark Arisen- Mortal Kombat 11- Deponia- BoxBoy + BoxGirl- Bomber Crew- Final Fantasy XII : The Zodiac AgeLe mois d'avril s'annonce donc bien chargé sur Nintendo Switch...Source : https://www.resetera.com/threads/nintendo-direct-speculation-ot.98257/page-277