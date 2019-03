Voici une Information concernant le jeu Yoshi’s Crafted World :Famitsu a testé les jeux suivants :Yoshi’s Crafted World (Nintendo Switch) – 9/10/9/9 [37/40]Aragami (Nintendo Switch) – 8/8/8/8 [32/40]The LEGO Movie 2 Videogame (Ps4, Nintendo Switch) – 8/8/8/8 [32/40]Winning Post 9 (Ps4, Nintendo Switch) – 8/8/8/8 [32/40]Call of Cthulhu (Ps4) – 8/8/8/7 [31/40]Diabolik Lovers : Chaos Lineage (Nintendo Switch) – 7/8/8/8 [31/40]Keep Talking and Nobody Explodes (Nintendo Switch) – 7/8/8/7 [30/40]RemiLore : Lost Girl in the Lands of Lore (Ps4, Nintendo Switch) – 7/7/7/7 [28/40]Paper Dolls (PsVR) – 7/6/6/7 [26/40]Le jeu obtient une excellente note, la meilleure parmi les jeux testés. Voici d'ailleurs un petit historique des notes obtenues par les Opus récents de la Saga :Pour rappel, le jeu sortira le 29 mars prochain...Source : https://gematsu.com/2019/03/famitsu-review-scores-issue-1581