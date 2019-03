Voici des Rumeur concernant les jeux Pokemon Sword & Shield :Pokemon the Movie : Mewtwo Strikes Back EVOLUTION débarque au Japon plus tard cette année et, comme on pouvait s'y attendre, des goodies sortiront afin de coïncider avec le film. Un des produits annoncés est la série de pendentifs en métal ci-dessus. Cette gamme comprend deux motifs différents intitulés «Armored Mewtwo», qui sont gardés secrets dans le matériel promotionnel. Cela pourrait-il indiquer une Mega-Evolution de Mewtwo dans Pokemon Sword & Shield, l'un étant exclusif à Pokemon Sword et l'autre exclusif à Pokemon Shield. Place ensuite aux possibles évolutions finales des Starters, même si son auteur déclare que ce sont des fakes :Pour rappel, les jeux Pokemon Sword & Shield sortiront en fin d'année...Source : https://www.gonintendo.com/stories/329991-rumor-does-this-pokemon-the-movie-mewtwo-strikes-back-evolutio