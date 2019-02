Voici une Information concernant le jeu Anthem :Gamekult a testé le dernier jeu d'EA et de Bioware. Le titre s'en sort finalement assez bien avec un 6/10 de leur part. Pour rappel, le jeu sort officiellement aujourd'hui même...Source : https://www.gamekult.com/jeux/anthem-3050876009/test.html

posted the 02/22/2019 at 10:29 PM by link49