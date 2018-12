Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Il semblerait que la Nintendo Switch soit la console la plus vendus en décembre d'après Benji de ResetEra. La console serait première, avec un écart plus que conséquent avec ses rivales, et pourrait permettre à la console d'être la plus vendue sur l'année. La Ps4 souffrait de problème de stock et devrait se contenter de la troisième place en décembre.Et pour enfoncer le clou, d'apès Walmart; Nintendo commercialisera un Bundle Super Mario Party le 24 décembre prochain...Sources : https://nintendoeverything.com/walmart-canada-lists-super-mario-party-switch-bundle/ et https://www.true-gaming.net/home/385176/