Et voilà, j'ai fini le jeu après 101 heures et 2 minutes.Pour faire simple, on tient selon moi le meilleur Opus de la Saga, voire le meilleur jeu d'Ubisoft de l'Histoire.La Xbox One accueille selon moi son dix-huitième chef-d’œuvre, le deuxième cette année après Far Cry 5, et mon Jeu de l'année, rien que ça.On va commencer par le seul point négatif selon moi, il n'y a pas de fin magistrale. Les fins sont limite expédies, sans générique de fin.Par contre, le reste, c'est que du positif. Le jeu est vraiment très beau graphiquement parlant. C'est simple, c'est selon moi le jeu en monde ouvert le plus impressionnant de l'année.Niveau personnage, aussi bien principale que secondaire, c'est une réussite. Alexios est réussi, mais Kassandra met la barre encore plus haute. Je crois que l'on tient la le meilleure personnage féminin à ce jour. C'est d'ailleurs elle qui va me faire refaire le jeu une seconde fois.Niveau durée de vie, c'est juste énorme. Il y a énormément de chose à faire, les quêtes annexes s’enchaînent, les principales se savourent, et la carte à explorer est juste énorme.Mais le gros pont fort selon moi reste la période raconté, à la perfection. Et les musiques sont aussi excellente. Ubisoft a vraiment fait un travail remarquable avec ce jeu, qui surpasse selon moi les autres titres sortis cette année.Reste plus qu'à espérer que Far Cry : New Dawn soit aussi réussi de la part d'Ubisoft...Source : member15179.html