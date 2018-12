Voici une Rumeur autour de la Nintendo Switch :Nintendo aurait repoussé des jeux prévus normalement cette année à l’année prochaine afin d’améliorer leurs qualités. On pensera au dernier Yoshi et Fire Emblem. Ce qui expliquerait l’absence de gros jeux cette année, mais une année 2019 plus fourni. Une mise à jour de la console aura également lieu l’année prochaine…Source : https://www.resetera.com/threads/new-switch-model-coming-in-second-half-of-2019-reports-japanese-wsj.72679/page-96