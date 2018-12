Voici une Information concernant le jeu Super Smash Bros. Ultimate :Les notes continuent de tomber et récemment, les sites The Digital Fix, The Escapiste et Guardian lui ont également attribué la note de 10/10, portant son total à 16 notes maximales obtenues. Reste à savoir si d’autres sites continueront d’aller dans ce sens…Source : https://www.metacritic.com/game/switch/super-smash-bros-ultimate/critic-reviews