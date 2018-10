Voici des Informations concernant le jeu Super Smash Bros. Ultimate :On commence avec le Trophée aide Amiral. Lorsqu'il apparaît, il saute dans son bus et commence à arpenter le stage. S'il touche un combattant, il l'embarquera de force pour l'emmener au-delà de l'Arène.Puis on passe au Stage Safrania, basé sur la ville qui apparaît dans les jeux Pokémon Versions Rouge et Bleue. Des Pokémon peuvent sortir de la porte de l'immeuble situé au centre du stage, comme Électrode par exemple.Le Pokémon Mimiqui attire un adversaire proche sous son déguisement pour lui infliger des dégâts. Le combattant prisonnier ne peut alors pas bouger, et si ses dégâts atteignent 100 % à la fin de l'attaque, il est mis K.-O. instantanément.La Musique "Afternoon on the Island" est issue du jeu Tomodachi Life. Elle vous rappellera les jours paisibles passés sur son île, ou plutôt les nombreuses déclarations d'amour auxquelles vous avez assisté. Cet arrangement est signé Masafumi Takada.Le Combattant Sheik arbore désormais un costume traditionnel Sheikah issu du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Tirez parti de ses déplacements rapides pour continuer à faire pleuvoir les coups sur votre adversaire ou pour vous tirer d'une mauvaise situation.Enfin, le Combattant Fox possède des mouvements rapides lui permettant de faire pleuvoir les coups sur ses adversaires, et ses attaques spéciales ne le laissent pas vulnérable. Son apparence et sa voix sont maintenant inspirées de celui du jeu Star Fox Zero. Pour rappel, le jeu sortira le 07 décembre prochain...Source : https://twitter.com/SmashBrosJP/status/1048018936510500865