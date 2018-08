Voici une Information autour du jeu Shenmue 1 & 2 HD :Le site allemand Maniac.de a testé le jeu sur Ps4 et lui attribue la note de 83/100. Selon eux, le jeu offre un concept et une expérience unique, malgré une apparence obsolète et des dialogues (trop) triviaux. Pour rappel, le jeu sortira demain sur Ps4 et Xbox One…Source : https://www.maniac.de/tests/shenmue-i-ii-im-test-ps4/4/