Voici une Information concernant le jeu Ni no Kuni II : Revenant Kingdom :Famitsu a testé les jeux suivants :- Ni no Kuni II : Revenant Kingdom (Ps4) – 10/10/9/9 [38/40]- Valkyria Chronicles 4 (Ps4) – 9/9/9/8 [35/40]- Conga Master Party (Nintendo Switch) – 8/7/8/8 [33/40]- Dance with Devils : My Carol (PsVita) – 8/8/8/8 [32/40]- Ikemen Sengoku : Toki o Kakeru Koi – Aratanaru Deai (PsVita) – 8/8/8/8 [32/40]- Little Triangle (Nintendo Switch) – 8/7/7/8 [30/40]- Monster Energy Supercross : The Official Videogame (Ps4, Nintendo Switch) – 7/8/7/7 [29/40]- Kanojo Step (PsVita) – 7/7/7/6 [27/40]- D.S. -Dal Segno- (Ps4, PsVita) – 6/7/6/7 [26/40]- Packet Queen # (Nintendo Switch) – 6/7/7/6 [26/40]- Poisoft Thud Card (Nintendo Switch) – 6/7/7/6 [26/40]Il obtient donc la meilleure note parmi les titres testés cette semaine.Pour rappel, le jeu sortira le 23 mars prochain...Source : https://gematsu.com/2018/03/famitsu-review-scores-issue-1528