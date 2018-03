Voici une Information autour du jeu SoulCalibur 6 :Il y a peu, une rumeur voulait qu’un personnage, se battant à l’épée et utilisant la magie, rejoigne le jeu de combat. Geralt a alors été cité. Marcin Momot a publié un tweet qui suggère que ça serait bien le cas. Pour rappel, Bandai Namco, l’éditeur du jeu SoulCalibur 6, a déjà travaillé avec CD Projekt Red en distribuant le jeu The Witcher 3 : Wild Hunt en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande…Source : https://www.resetera.com/threads/rumor-the-witchers-geralt-of-rivia-will-be-a-guest-character-in-soul-calibur-vi.27634/