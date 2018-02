Voici une Infomation concernant le jeu Red Dead Redemption 2 :Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two, a été interrogé sur le retard de Red Dead Redemption 2 à octobre. Take-Two veut s'assurer qu'il offre le jeu de la meilleure qualité possible. Enfin, il précise qu'il est confiant et que le jeu ne sera pas retardé à nouveau. Pour rappel, le jeu Red Dead Redemption 2 sera lancé sur Ps4 et Xbox One le 26 octobre...Source : http://www.vgchartz.com/article/272434/take-two-ceo-is-confident-red-dead-redemption-2-wont-be-delayed-again/