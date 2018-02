Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Karl Slatoff a déclaré que Take-Two reste impresionné par le succès de la Nintendo Switch et des jeux sortis par le Studio, comme L.A Noire ou NBA 2K18 par exemple. Cependant, le Studio n'a pour le moment aucune annonce à faire en terme de nouveaux titres...Source : https://nintendosoup.com/take-two-impressed-nintendo-switchs-growth-no-games-announce-yet/

