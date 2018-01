Voici une Information autour entre autres des jeux Shadow of the Colossus et Monster Hunter World :Petite inconnue avec le jeu Dissidia : Final Fantasy NT qui n'a toujours pas de moyenne.Le jeu de combat de Bandai Namco a séduit les testeurs.Tout comme la dernière version du jeu de combat de Capcom.Capcom enchaîne avec le dernier Monster Hunter.Et la palme d'or revient à un Remake qui sortira bientôt sur Ps4...Source : http://www.metacritic.com/game/playstation-4/shadow-of-the-colossus