Voici une Information concernant la Nintendo Switch :La prochaine édition du magazine américain Nintendo Force devrait nous en apprendre plus sur le jeu Pikmin 4, qui serait prévu pour cette année. On devrait également avoir le rendu du prochain Fire Emblem. A moins que la prochain Nintendo Direct nous les dévoile avant...Source : https://www.resetera.com/threads/amazon-lists-18-unannounced-nintendo-switch-game-skus-tba-at-nintendo-direct.13501/page-93#post-2918531

posted the 01/06/2018 at 06:51 PM by link49