L’Épisode VIII était une parodie. Il a complètement détruit l'héritage de Luke Skywalker et des Jedi. Il a détruit les raisons pour lesquelles la plupart d'entre nous, en tant que fans, aimaient Star Wars. Ceci peut être arrangé. Tout comme vous avez effacé les 30 ans d'histoires (liés à l'univers Star Wars, NDLR), nous vous demandons d'effacer une dernière fois, Les Derniers Jedi. Retirez-le de la saga, repoussez l’Épisode IX et refaites l’épisode VIII correctement pour sauver l'héritage, l'intégrité et la personnalité de Luke Skywalker.

Rien ne va plus, l'épisode VIII de Star Wars divise les fans. En même temps, le film est une purge monumentale.Henry Walsh, qui apparemment n'a pas aimé le film,a lancé une pétition est voici ce qu'il déclare :Déjà 41 504 signaturesLe film a déjà rapporté plus de 536 millions au Box Office mondialFranchement, il ne le mérite pas, c'est de la merde. Et le pire c'est que Rian Johnson va écrire une nouvelle trilogieRamener George ou alors STOP les Star Wars BORDEL!!!!!