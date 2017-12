Voici une Information autour de la Ps4 :Voici une petite vidéo dévoilant un peu plus la Ps4 Pro Monster Hunter World :On sait également le nombre de Ps4 vendues :En effet, Sony a vendu 70.6 millions de Ps4 dans le monde au 03 décembre 2017. 617.8 millions de jeux ont également trouvé preneurs. Sony a écoulé plus de 2 millions de PsVR. 150 jeux PsVR se sont écoulés à 12.2 millions d'exemplaires...Source : http://markets.businessinsider.com/news/stocks/PlayStation-4-Sales-Surpass-70-6-Million-Units-Worldwide-1010488795