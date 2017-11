Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Adobe Digital a analysé les dépenses en ligne de cette année pendant les vacances de Thanksgiving, et ils ont révélé que la Nintendo Switch était le produit le plus acheté en ligne pendant la semaine du Black Friday. Adobe Digital a répertorié plus de 4 500 sites Web et 55 millions de produits différents, et de tous ces produits, la Nintendo Switch est le produit le plus vendu.Un autre rapport révèle que la Nintendo Switch était l'un des objets les plus populaires et les plus recherchés aux États-Unis durant cette période, alors que Nintendo n'a fait aucune promotion. Le mois de novembre risque d'être radieux pour la Nintendo Switch...Sources : http://nintendotoday.com/switch-was-the-most-purchased-product-online-on-black-friday/ et : http://gamrconnect.vgchartz.com/thread.php?id=233166/