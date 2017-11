Voici une Information autour des jeux Pokémon Moon/Sun et Ultra Moon/Sun :Famitsu a testé les jeux suivants :Pokemon Ultra Sun & Ultra Moon (3DS) – 9/9/9/9Call of Duty : WWII (Ps4/Xbox One) – 9/9/9/9Wolfenstein 2 : The New Colossus (Ps4/Xbox One) – 9/8/9/82064 : Read Only Memories (Ps4) – 8/8/8/8Beyblade Burst God (3DS) – 8/8/8/8Zombie Gold Rush (Nintendo Switch) – 7/7/7/8Amenity’s Life (PsVita) – 7/7/7/7Onari ni Kanojo no Iru Shiawase: Two Farce (Ps4/ PsVita) – 7/7/6/8Kamidanomi Shisugite Ore no Mirai ga Yabai (PsVita) – 6/7/7/7The Town of Light (Ps4/Xbox One) – 7/7/6/7Ils obtiennent la note de 36/40, et la meilleure note attribuée cette semaine, avec le jeu Call of Duty : WWII. Pour rappel, les jeux Pokemon Ultra Moon/Sun sortiront le 17 novembre prochain…Source : http://nintendoeverything.com/famitsu-review-scores-111417/