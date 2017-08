J’ai fini le jeu Just Cause 3 après 3 jours 20 heures et 23 minutes :La Xbox One accueille selon moi son dix-neuvième excellent jeu.Je précise que j’ai terminé les 3DLC compris dans l’Edition Gold et que j’ai débloqué la carte à 100%, donc forcément, ça prend un peu de temps. Et je précise également que je n’ai pas joué aux autres opus, donc je ne pourrais pas faire de comparaison. J’ai bien aimé le côté Far Cry du jeu, en bien plus nerveux. Le jeu reste assez beau, même si ce n’est pas la claque, et les explosions rendent très bien. Le Héros est assez charismatique. Il me semble que l’un des personnages a d’ailleurs la même voix que Sully dans Uncharted, ce qui rappelle quelques souvenirs. Par contre, le boss de fin est assez anecdotique, et j’ai juste eu l’impression qu’il manquait un morceau à la fin du jeu pour tout comprendre au niveau du scénario, et peu comme la fin du jeu Deus Ex : Human Divided. Les combats sont aussi rythmés, et la panoplie d’armes et de véhicules rajoute de la diversité à l'ensemble. Les environnements sont également assez diversifiés, surtout en ajoutant ceux des DLC, même si j’ai eu l’impression que la plupart des missions se concentrait sur une seule zone. Cependant, la multitude des missions ajoute largement de quoi faire. Bref, un excellent jeu dans son ensemble, mais très loin de frôler la perfection. Cela reste quand même une bonne expérience et un bon défouloir.Je me concentre maintenant à 100% sur le jeu Agents of Mayhem…Source : member15179.html