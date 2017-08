Voici mon Avis sur la Beta du jeu Dissidia Final Fantasy NT :Je l’ai téléchargé ce matin, et après 3 heures d’attente, j’ai pu enfin y jouer. Vu que je n’ai pas d’abonnement pour jouer en ligne, je me suis contenté de faire des combats en Solo.Tout d’abord, je trouve les musiques sublimes. Graphiquement le jeu est assez joli, surtout les personnages qui sont très bien modélisés. Je précise que je joues sur Ps4, pas sur Ps4 Slim ou Ps4 Pro.La caméra répond assez bien et les mouvements des joueurs sont fluides. La palette de coup est aussi très variée.Seul bémol, le système de lock est mal pensé. Je ne sais pas si on peut le désactiver, car ce n’est pas pratique de frapper une pierre d’invocation alors que la caméra se focalise sur l’adversaire.Les Invocations sont juste sublimes, et ont le mérite d’apparaître plus souvent que dans le jeu Final Fantasy XV. En même temps, ce n'est pas trop dur.J’espère juste une chose, c’est que le jeu sera entièrement traduit. C’est anecdotique pour un jeu de combat, mais quand même.Bref, vivement fin janvier 2018 pour pouvoir y jouer…Source : member15179.html