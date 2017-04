Voici une Rumeur concernant le jeu Ultra Street Fighter II : The Final Challengers :Il semblerait que le jeu, initialement prévu le 26 mai 2017, soit repoussé au 17 juillet si l’on en croit Amazon France. Cependant, la date britannique reste elle la même. Reste à savoir s’il s’agit simplement d’une erreur ou si Capcom va repousser son jeu de 2 mois environ…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1362951

posted the 04/22/2017 at 12:06 PM