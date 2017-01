Voici une Déclaration concernant la Nintendo Switch :Selon Xavier Poix, la cible reste toujours les enfants. La console en elle-même est très moderne et elle répond à ceux qui veulent une expérience de jeu de haute qualité à la maison, avec de longues sessions, ainsi que ceux qui veulent jouer dans une autre pièce ou dans le bus. Cela devrait certainement attirer un public plus jeune. Le jeu Rayman Legends, par exemple, est un jeu qui a un ADN proche de ce que propose la Nintendo Switch. Concernant le prix de la console, il précise qu’aujourd'hui, les gens dépensent 800 € pour un nouvel iPhone. Cela prouve que les gens sont prêt à dépenser plus d'argent qu’avant pour avoir du haut de gamme, même si l’impact sera plus important avec un prix plus accessible. La stratégie de Nintendo est de proposer de nombreux jeux mois après mois, contrairement à la WiiU.Interrogé sur le fait qu’Ubisoft ne propose pas de nouveaux jeux comme Red Steel ou ZombiU, il précise que ces jeux ne conviennent pas à ce futur support. Just Dance correspond plus, et il ajoute que la Nintendo Switch a été créé pour Just Dance. Le but d’Ubisoft est de proposer des jeux en adéquation avec les fonctionnalités de la console, et Ubisoft aura d’autres jeux à annoncer ultérieurement. Il a également déclaré qu'il était convaincu que la Nintendo Switch peut trouver sa propre voix sur le marché et se positionner parfaitement entre les consoles et les smartphones. Enfin, il pense que la communication autour de la WiiU n’a pas été claire au début, contrairement à celui de la Nintendo Switch, très simple et compréhensible par tous…Source : http://www.nintendolife.com/news/2017/01/ubisoft_confident_switch_can_be_a_bridge_between_home_consoles_and_mobile