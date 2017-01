Depuis maintenant plus d'un décennie, on a excusé beaucoup trop de choses a Nintendo, et aujourd'hui ça se paye.Après cette conférence autour de la Switch, je n'ai jamais vu les joueurs sont aussi virulent envers Nintendo, que ça soit pendant la difficile époque de la Wii (notamment pour les gamers), au lancement honteux de la 3DS ou encore pendant l'inexistante WiiU, jamais les joueurs n'avaient été aussi nombreux a s'exprimer et a manifester leurs peine, leurs déceptions, voir carrément leurs rage envers Big Nje pense que ce bad buzz internet est surtout du a cette communication désastreuse de Nintendo, pour rappelle, la NX a été annoncé en, en catimini ( comme la 3DS), pour être présenté via un pauvre trailer en, pour finalement la re-présenter, mais cette fois ci au grand public, enpour une sortie imminente enet pendant ces deux années, entre Mars 2015 et Janvier 2017, Nintendo a fait l'autruche, a ne rien révéler,pendant plusieurs mois, on nous a abreuvé de rumeur mélangé a de la spéculation avec un semblant d'information, et dans tout ces believer décérébrés, il y'avais surtout une espoir de voir revenir Nintendo dans la course, revoir un Nintendo puissant avec des nouvelles franchises fortes, des console solides techniquement, avec les tiers en masse dessus, bref, voir enfin le match Sony VS Nintendo pour la première fois depuis 20 ans, mais aussi l'espoir de voir la console de la réconciliation et de la rédemption, en somme, voir Nintendo triompher de ces années tromperies et de foutage de gueule. Mais après toute cette attente, tout ce teasing, cet abandon de la WiiU 2 ans après sa sortie, et bien tout cela n'aura servi a rien.tout ses sacrifices, nombre de fans se sont imaginés que c’était dans le but de revenir plus fort, que la fusion des départements portable et salon était une stratégie pour réunir les plus grands talents au même endroit, que Pokémon GO et Super Mario Run n’était que des exceptions, que Nintendo ne mettrait jamais le jeu mobile avant les jeux console...Que nenni, Nintendo révèle sa nouvelle console au grand jour, et le bilan fait froid dans le dos :