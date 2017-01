Voici une Rumeur autour de deux jeux prévus sur Nintendo Switch :Il semblerait que le jeu Mario Kart prévu sur Nintendo Switch soit bien un portage de la version WiiU, et comprendrait 16 nouveaux circuit. Concernant le jeu Splatoon, ça ne serait pas un portage de la version WiiU, mais bien une suite. Réponse dans quelques heures maintenant…Source : http://www.gonintendo.com/stories/271665-rumor-more-info-on-mario-kart-8-switch-port-another-rumored-po

posted the 01/12/2017 at 12:37 PM by link49