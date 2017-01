Voici le Top Media Create allant du 02 au 08 janvier 2017 :01./02. [3DS] Super Mario Maker for Nintendo 3DS (Nintendo) {2016.12.01} (¥4.700) - 100.308 / 890.838 (+37%)02./01. [3DS] Pokemon Sun / Moon (Pokemon Co.) {2016.11.18} (¥4.980) - 90.298 / 3.039.585 (-1%)03./03. [3DS] Momotaro Dentetsu 2017: Tachiagare Nippon!! (Nintendo) {2016.12.22} (¥4.980) - 47.905 / 244.357 (-25%)04./06. [PSV] Minecraft: PlayStation Vita Edition # (Sony Computer Entertainment) {2015.03.19} (¥2.400) - 32.031 / 1.074.494 (+35%)05./08. [3DS] Miitopia (Nintendo) {2016.12.08} (¥4.700) - 23.867 / 144.838 (+31%)06./04. [3DS] Yo-Kai Watch 3: Sukiyaki (Level 5) {2016.12.15} (¥4.800) - 23.698 / 585.206 (-52%)07./05. [PS4] Final Fantasy XV # (Square Enix) {2016.11.29} (¥8.800) - 23.346 / 907.768 (-23%)08./09. [3DS] Animal Crossing: New Leaf - Welcome amiibo (Nintendo) {2016.11.23} (¥2.700) - 15.512 / 101.354 (+43%)09./07. [PS4] Yakuza 6: The Song of Life # (Sega) {2016.12.08} (¥8.190) - 13.825 / 326.325 (-30%)10./10. [3DS] Jikkyou Powerful Pro Baseball Heroes (Konami) {2016.12.15} (¥4.500) - 13.766 / 73.560 (+29%)11./11. [WIU] Minecraft: Wii U Edition (Microsoft Game Studios) {2016.06.23} (¥3.600) - 13.391 / 271.044 (+38%)12./15. [3DS] Mario Party: Star Rush (Nintendo) {2016.10.20} (¥4.700) - 10.293 / 145.318 (+44%)13./14. [PS4] Grand Theft Auto V [New Price Edition] (Take-Two Interactive Japan) {2015.10.08} (¥4.990) - 9.513 / 235.352 (+13%)14./19. [3DS] Mario Kart 7 (Nintendo) {2011.12.01} (¥4.571) - 8.946 / 2.723.302 (+56%)15./12. [PS4] Watch Dogs 2 (Ubisoft) {2016.12.01} (¥8.400) - 8.718 / 97.955 (-8%)16./23. [3DS] Kirby: Planet Robobot (Nintendo) {2016.04.28} (¥4.700) - 8.225 / 525.22617./17. [3DS] Sumikko Gurashi: Mura o Tsukurundesu (Nippon Columbia) {2016.07.21} (¥4.800) - 8.141 / 145.722 (+27%)18./21. [3DS] New Super Mario Bros. 2 # (Nintendo) {2012.07.28} (¥4.571) - 7.785 / 2.516.24919./26. [3DS] Yo-Kai Watch 3: Sushi / Tempura - Busters T-Pack {Yo-Kai Watch 3: Sushi Yo-Kai Watch 3: Tempura} (Level 5) {2016.12.15} (¥6.400) - 7.002 / 41.43020./18. [PS4] Battlefield 1 (Electronic Arts) {2016.10.21} (¥7.800) - 6.770 / 244.406 (+17%)Les jeux Yo-Kai Watch 3 Sukiyaki perd deux places, Saga Scarlet Grace quitte le classement, The Last Guardian également, Final Fantasy XV perd deux places sur Ps4, Watch Dogs 2 sur Ps4 perd trois places, Pokemon/Moon perdent une place, Grand Theft Auto V sur Ps4 gagne une place, Kirby : Planet Robobot fait son retour…Passons maintenant au Top Hardware :01 . 3DS : 88 87802 . Ps4 : 87 16903 . PsVita : 34 02304 . Wii U : 3 14705 . Ps3 : 1 15606 . Xbox One : 180Source : http://www.4gamer.net/games/117/G011794/20170111072/