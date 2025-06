[RAPPEL] State of Play ce soir à 23h00

Des trois principaux constructeurs, Sony sera donc celui qui dégainera le premier au niveau des conférences pré-été avec la tenue d'un State of Play ce soir à 23h00 pour plus de 40 minutes de bande-annonces et autres World Premieres.Officiellement rien n'a filtré bien que l'on s'attend naturellement à un mot suret peut-êtrebien que ce dernier a déjà deux autres rendez-vous d'ici la fin de semaine. Officieusement, c'est autre chose, mais on ne spoilera pas ceux qui n'étaient pas là hier.