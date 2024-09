Toute une collection PlayStation 30th Anniversary : PS5 Pro, PS5 Digital, PS Portal...

Pour les 30 ans de la marque PlayStation, Sony annonce une édition spéciale de sa PlayStation 5 Pro dans un bundle qui il est vrai pue bien la classe, sachant qu'il sera possible d'acheter la DualSense à part, et que les intéressés pourront obtenir un PlayStation Portal skiné de la même façon.Les précommandes ouvriront le 26 septembre sur le site PlayStation Direct (le 10 octobre dans les magasins, hors PS Portal) et si aucun prix n'est pour l'heure annoncée pour cette édition limitée à 12.300 unités dans le monde, mieux vaut préparer le PEL si vous comptez craquer.UP :- Sera également disponible pour la PS5 standard, mais uniquement Digital.