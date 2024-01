Hellblade II : présentation et date de sortie [UPDATE : pas de version boîte !]

Le leak était vrai, et encore heureux après plus de 4 ans d'attente :, ce sera pour le 21 mai 2024 (PC, Xbox Series, Game Pass) comme vient de le confirmer Ninja Theory au travers d'une nouvelle vidéo de présentation que nous modifierons dès que les sous-titres FR seront disponibles.Pour les curieux, le premier est et reste disponible dans le Game Pass, et mieux vaut passer par-là pour tout saisir du scénario déjà pas des plus limpides vu le thème.- Ennui de l'ère moderne pour les pro-physiques : Hellblade II rejoint le clan des sorties exclusivement numériques, au prix de 59,99€.- La durée de vie sera similaire au premier jeu.