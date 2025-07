PlayStation cite désormais clairement Xbox et Nintendo dans sa stratégie multi-supports PlayStation cite désormais clairement Xbox et Nintendo dans sa stratégie multi-supports

Sony serait-il prêt à passer la troisième dans sa stratégie multi-supports ? L'avenir (proche) nous le dira mais les choses semblent se mettre en place quand l'entreprise dépose une offre d'emploi dans le but de recruter un responsable dédié aux jeux PlayStation Studios sur d'autres supports, citant sans détour le PC (aussi bien Steam que Epic Games Store) mais également les marques Xbox et Nintendo. Mobile aussi, en passant.



Dans un sens, ce ne serait que la suite logique des choses quand les barrières ont commencé à se craqueler doucement avec LEGO Horizon Adventures sur Switch, encore plus avec Helldivers 2 à venir le mois prochain sur Xbox Series, pendant que Sony ne peut que reconnaître que Xbox n'a jamais autant boosté sa marge bénéficiaire depuis son changement de stratégie, avec notamment Forza Horizon 5 dans le top des meilleures ventes de la PS5 cette année.



Le grand chamboulement du secteur, sauf chez Nintendo qui continue d'accueillir les jeux des copains sans trouver le besoin de faire l'inverse.