Du gameplay neuf pour Lost Soul Aside

Comme beaucoup l'ont remarqué, à partir de fin août, une avalanche de jeux intéressants va débouler avec dans le lot, nouveau jeu d'action des chinois de UltiZeroGames, attendu depuis bien longtemps et enfin signé pour le 29 août sur PC et PlayStation 5.Ici, pas de Soulsborne et associé, on parle d'un pur jeu d'action, sorte de mélange entre dudans le style mais avec une esthétique Nomura-esque. Après 8 ans d'attente, souhaitons le meilleur aussi bien pour le studio que pour les intéressés, et en voici en attendant une nouvelle vidéo de gameplay tirée du récent ChinaJoy.