Phantom Blade Zero attend toujours sa date, mais se montre un peu plus

Après, c'est une autre production chinoise et très attirante elle aussi qui se montre ce soir :, le jeu qui ressemble à un Soulsborne de loin mais qui dans le fond ira vers l'action-RPG avec plusieurs niveaux de difficulté et un système particulier qui fera que plus vous perdrez, plus le perso gagnera en puissance. Il y a néanmoins une entourloupe, et heureusement pour le défi : la vraie fin se débloquera uniquement avec un nombre limité de morts.La date de sortie sera annoncée cette année (PC/PS5), et l'on rappelle que malgré ses intentions essentiellement solo, le post-game sera lui praticable en coop avec des donjons à cheminement rogue-lite.