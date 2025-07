Un nouveau jeu Friday the 13th en chantier

L'information tiendra en quelques mots : Robbie Barsamian (vice-président de Horror Inc.) vient de confirmer que la franchisea un nouveau film en cours de chantier, mais également un nouveau jeu, 8 ans après l'expérience asynchrone, l'une des rares à avoir percé malgré la domination dedans le genre.Aucune autre information et du coup, on ne peut que se demander s'il s'agira d'un autre titre dans le même genre, ou si nous aurons l'honneur d'un jeu purement solo comme le récemment annoncé(Saber Interactive).