Décroissance des ventes PS5 : Sony subit sa plus grosse chute en bourse depuis 2 ans

Les dernières déclarations de Sony ont plutôt surpris les investisseurs et c'est peu de le dire : l'entreprise a subi un pic de chute de 8,4 % de sa valeur boursière, sauvant les meubles avec une clôture à -6,5 %, soit la pire baisse enregistrée pour eux depuis 2 ans, période où le constructeur faisait face à la crise des composants.



Outre l'annonce de l'absence de franchises majeures (« déjà établies ») jusqu'en avril 2025 minimum, c'est surtout les objectifs reconnus d'un début de baisse des ventes pour la PlayStation 5 qui n'est pas passée, faisant donc aveu que la machine a déjà atteint son pic de croissance alors que sur 3 ans de carrière, elle en a passé la moitié sous les ruptures de stock.



La société Asymétrique Advisors y voit « des perspectives plus sombre que ce qui était en tête pour l'activité JV » tandis que d'autres analystes dont le consultant industriel Serkan Toto pointe un fait éloquent : Sony a déjà baissé ses objectifs sur toute l'année fiscale de 25 à 21 millions de PlayStation 5 vendues, mais à quel niveau serait la chute s'il n'y avait pas eu un début de multiplications des promotions depuis la période de noël ?



On reste sur le même problème qu'évoqué ailleurs dont encore à l'instant avec Bandai Namco, donc celui de la hausse des coûts qui rend difficile une baisse de prix définitive et marquante de la PlayStation 5 (mais du coup une audience qui a du mal à franchir le pas à cause de l'inflation), d'où le fait que le président PlayStation Hiroki Totoki pointe la solution d'une augmentation des « marges bénéficiaires » sur PC. Avec une réduction du temps d'attente pour les futurs portages ?