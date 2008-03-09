Malgré un accueil mitigé, Marvel's Wolverine
aurait déjà atteint 1,9 million d’exemplaires vendus
, pour environ 130 millions de dollars de revenus
, selon les estimations d’Alinea Analytics relayées par Rhys Elliott
. Parmi ces ventes, un million proviendrait des précommandes numériques
. Une bonne partie du public avait donc répondu présent avant même la sortie.
Le physique représente de son côté 22,9 % des revenus estimés
. Précisons qu’Alinea
comptabilise ici les ventes aux consommateurs, en excluant les exemplaires livrés aux magasins qui attendent encore preneur. Ces données restent par ailleurs des estimations, et non des chiffres officiels communiqués par Sony
.
Ce premier bilan placerait déjà Wolverine devant Death Stranding 2 sur PS5
, estimé à 1,8 million de ventes et 129 millions de dollars de revenus
. Le dépassement est léger, mais il suffit à donner la mesure du lancement car commercialement, Wolverine
a su mobiliser.
Il s’agirait même, selon Alinea, de la nouveauté PlayStation Studios la plus performante de l’année sur PS5
. A titre de comparaison, MLB The Show atteindrait 1,5 million de ventes et 99 millions de dollars sur la console, tandis que Saros se situerait à 510 000 exemplaires pour 40 millions de dollars
. Elliott
mentionne aussi Marathon
et Marvel Tōkon
, respectivement estimés à 1,8 million et 740 000 ventes
, avec une différence à garder en tête : leurs chiffres couvrent l’ensemble de leurs plateformes.
Pour ce qui est de la question de qui achète Wolverine
? Pour l’instant, la réponse est très largement américaine. Les USA concentrent 53 % des joueurs, devant le Royaume-Uni à 7 %, la France à 5 % et le Canada à 4 %
. Le lancement repose donc majoritairement sur un seul marché.
Reste une question que les premiers millions ne permettent pas de trancher : que se passera-t-il une fois les fans les plus convaincus équipés ? Un personnage peut provoquer l’achat au lancement. Pour continuer à vendre pendant des années, il faut aussi convaincre ceux qui n’attendaient pas spécialement son jeu.
C’est sur ce terrain que Rhys Elliott se montre plus prudent
. Selon lui, l’accueil partagé de la presse et des streamers pourrait raccourcir la carrière commerciale de Wolverine
. Spider-Man
avait bénéficié d’une réception très favorable pour s’installer dans la durée et Logan
aurait davantage besoin de rendez-vous ponctuels pour relancer la machine.
Les fêtes de fin d’année, les campagnes autour des X-Men dans le MCU avec notamment leur présence dans Avengers : Doomsday ou l’arrivée de nouveaux propriétaires de PS5 constitueraient autant d’occasions de retrouver de la visibilité
. Elliott
souligne également que le grand public ne vit pas au rythme des controverses en ligne
. Certains achèteront Wolverine parce qu’ils aiment le personnage, d’autres pour l’offrir, sans jamais aller consulter les débats qui agitent les réseaux
.
Il existe toutefois une autre raison de s’interroger sur son endurance commerciale : la place du personnage dans la culture populaire
. Wolverine appartient à une franchise majeure et reste l’une des figures les plus identifiables des X-Men. Parler d’un personnage confidentiel n’aurait aucun sens. Mais être une vedette des X-Men suffit-il à disposer du même pouvoir d’attraction que Spider-Man ou Batman ?
On peut défendre l’idée que Wolverine occupe une niche relative : celle d’un héros très populaire, mais dont l’imaginaire reste plus ciblé
. Sa brutalité, son caractère tourmenté et ses histoires de vengeance font partie de son attrait. Ils lui donnent une identité forte, sans nécessairement lui offrir la même capacité à toucher tous les publics.
Spider-Man peut être le premier super héros d’un enfant, accompagner un adolescent et conserver une dimension nostalgique pour un adulte. Batman, dans un registre différent, bénéficie lui aussi d’une identité qui dépasse largement les amateurs de comics
. Pour ces personnages, le costume, le symbole et l’univers peuvent suffire à susciter l’intérêt. Les X-Men existent bien dans l’imaginaire collectif, mais la popularité d’une équipe ne se transpose pas automatiquement, à la même échelle, à chaque aventure individuelle de Wolverine
.
Cela pourrait faire une différence une fois passée l’effervescence du lancement. Mobiliser les fans de Logan est une chose mais devenir pendant plusieurs années un achat évident pour des publics très différents en est une autre. L’accueil mitigé du jeu pourrait justement compliquer cet élargissement au-delà des convaincus
.
Wolverine devrait donc continuer à se vendre, comme le prévoit Elliott
, mais avec une endurance probablement inférieure à celle de Spider-Man
. Le personnage possède de quoi réussir un gros lancement et profiter de plusieurs relances. Reste à transformer cette popularité en évidence durable auprès du grand public. Et sur ce point, être Wolverine, même entouré de toute la puissance des X-Men, ce n’est pas encore être Spider-Man ou Batman
.
Avec la sortie de GTA plus personne en aura rien a foutre dans 1 mois.
sinon c'est quand même 2 fois moins que les autres first AAA sony
Pas le même public, pas les mêmes objectifs de vente.
C'est un peu comme comparer GTA 6 et Mouse P.I., non ?
Il faudrait au moins 5 à 7 millions pour rentabiliser leur merde.
Même avec le temps, je doute qu’ils atteignent ces chiffres, ou alors dans extrêmement longtemps.
C’est donc un échec.
Sweet Baby a réussi sa mission.
Un Real Man de 30 Millions Versus un Sans Couilles de 300 Millions :
https://x.com/Emanuel66201297/status/2100809470519521664/photo/1
Vite passons à autre chose, cette daube cristallise beaucoup trop d’attention.
Je suis assez pessimiste pour ce jeu.
On verra bien.
Le wokisme est seulement un problème pour les ventes quand les studios en abuse et mise le marketing la dessus, et en général c'est parce c'est un cache misère, c'est des jeux déjà pourris auquel ils ajoutent du progressisme mal branlé pour se faire bien voir et faire passer la pilule.
Et Wolverine n'est meme si woke que ca en plus, on a vu pire ces dernières années.
Bref, vous êtes tellement abrutis et tellement impulsifs que vous ne prenez meme pas le recul pour réfléchir un moment a la situation, c'est tout de suite la solution la plus simple et qui satisfait le plus votre Ego, c'est de la faute au démoniaque Sweet Baby, qui, avec moins de 20 employés tient apparemment par les couilles toute l'industrie du Jeu Video.
Bien sur, c'est tellement évident.
En plus en écoutant certains, on a presque l'impression que c'est Sweet Baby qui développe les jeux, ce sont des consultants en narration, si le gameplay est pourri, c'est pas leur problème, et d'après ce que j'ai compris, le wokisme est pas vraiment le plus gros problème du jeu, loin de la, ce qui rend la polémique encore plus débile.
Par contre, là où Wolverine peut créer un précédent plus gênant, c’est sur la réception critique. Un Meta autour de 77 pour une grosse production Insomniac/Marvel/Sony, ça fait quand même tache par rapport aux Spider-Man. Et pour le GOTY, soyons sérieux parce que sous les 80 en note Meta, historiquement, tu peux quasiment ranger le costume au placard.
C’est surtout là que je surveillerais la suite. Le projet X-Men qui avait leaké pourrait très bien être réévalué/annulé si Wolverine ne tient pas commercialement sur la durée. Et au pire, Sony et Insomniac ont une solution assez évidente en retournant sur Spider-Man.
walterwhite oui j'ai vue ca le prix va vite chuter .
ca couvre les couts de développement et de marketing, ensuite il y a les patch et le reste qui vienne après... car aujourd'hui le cout ne s'arrète plus a la sortie du jeu...
Mais il risque de se trouver sur les étalages des jeux d'occasion pour certains....
Attendons deux trois ans et puis on en reparle sérieusement...
Mais un point est logique...
wolverine touche moins de générations qu'un spidey et implique automatiquement un succès moindre...
GG comme on dit
Arguments de plus pour n'acheter plus que le strict minimum sur leur console, en cas de gros banger pas dispo ailleurs.
Ceux qui croient qu'un jeu comme ça fera moins de 4-5 millions, c'est de la désillusion, vous êtes dans votre bulle
Rien que le premier mois ça va faire entre 3.5 et 4 millions ce qui fait entre 245 et 280 millions soit quasi rentable le premier mois voir le deuxième. Derrière tu as les fêtes, ensuite Doomsday qui introduit les Xmen dans la MCU...
D'ailleurs j'ai revérifié le ROI pour Sony c'est 5 MILLIONS (marketing inclus)
vous sortez des objectifs qui sort de vos fesses
For the payer
Bah dites donc, les bras m’en tombent.
Qui veut garder ça dans son étagère ?
Donc Leconcoin, Ebay, même guerre, une fois fini, le jeu dégage en fait.
Hier encore j'ai entendu des retours, le jeu est OK, mais vaut pas un 8 par exemple. Grand max 7.
Bref, le nom Wolverine se vend, que ça plaise ou non...
supasaiyajin Bah Playstation s'est bourré de gens en costard à présent. Les millions prennent le dessus sur la qualité globale. J'ai vu une phrase de gameplay du jeu, avec sur un toit, une bonne dose d'herbe haute, j'ai dit ok, pas pour moi...
On traine encore des systèmes de ce genre de nos jours, c'est très très grave pour la création....
Et venir dire que tous les AAA de Sony font 10 millions LTD sans souligner le fait que certains l'ont atteint sur plusieurs générations au fil des rééditions et des promos régulières, ça me fait une belle jambe.
Et concernant ta projection sorti de ton chapeau comme quoi il va faire 3,5 a 4 millions d'exemplaires vendus alors que les plus gros influenceurs et merdias déconseillent de l'acheter, avec déjà des tonnes de copies d'occasion dans les bacs, j'éviterai de tirer ce genre de conclusion foireuse.
Quand à ton ROI balance un lien parce que selon les budgets c'est loin d'être le même.
Rien que le premier mois ça va faire entre 3.5 et 4 millions ce qui fait entre 245 et 280 millions soit quasi rentable le premier mois voir le deuxième. Derrière tu as les fêtes, ensuite Doomsday qui introduit les Xmen dans la MCU...
La capacite de calcul et d'analyse financière d'un enfant de CM2
J'en ferais un article directement, je ne suis plus sur le PC
Lui nous explique qu'en un mois avec des performances moindre c'est bouclé
Si tu savais ce que j’en ai à foutre de toutes ces boîtes qui nous prennent pour des cons, Sony, MS, Nintendo, etc. faut vraiment être niais pour prendre leur défense, ce que tu as fais dès que j'ai osé dire qu’il faudrait plus de de ventes pour amortir le projet avec le marketing, c'est chaud de réagir ainsi et montrer à tous son visage de soumis à une marque...
Non, un vrai N-Sex ne dirait pas que Mario Sunshine est le meilleur Mario 3D.
beppop
Faut arrêter de t'énerver autant pour une entreprise de jeu vidéo.
Puis bon, ton exemple de "Même Days Gone a atteint 10 millions."
Bah on a surtout vu comment ça a fini pour la licence.