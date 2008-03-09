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Malgré un accueil mitigé,aurait déjà atteint, pour environ. Parmi ces ventes,. Une bonne partie du public avait donc répondu présent avant même la sortie.Le physique représente de son côté. Précisons qu’comptabilise ici les ventes aux consommateurs, en excluant les exemplaires livrés aux magasins qui attendent encore preneur. Ces données restent par ailleurs des estimations, et non des chiffres officiels communiqués par, estimé à. Le dépassement est léger, mais il suffit à donner la mesure du lancement car commercialement,a su mobiliser.. A titre de comparaison,mentionne aussiet, respectivement estimés à, avec une différence à garder en tête : leurs chiffres couvrent l’ensemble de leurs plateformes.Pour ce qui est de la question de qui achète? Pour l’instant, la réponse est très largement américaine.. Le lancement repose donc majoritairement sur un seul marché.Reste une question que les premiers millions ne permettent pas de trancher : que se passera-t-il une fois les fans les plus convaincus équipés ? Un personnage peut provoquer l’achat au lancement. Pour continuer à vendre pendant des années, il faut aussi convaincre ceux qui n’attendaient pas spécialement son jeu.. Selon lui,avait bénéficié d’une réception très favorable pour s’installer dans la durée etaurait davantage besoin de rendez-vous ponctuels pour relancer la machine.souligne également queIl existe toutefois une autre raison de s’interroger sur son endurance commerciale :. Sa brutalité, son caractère tourmenté et ses histoires de vengeance font partie de son attrait. Ils lui donnent une identité forte, sans nécessairement lui offrir la même capacité à toucher tous les publics.. Pour ces personnages, le costume, le symbole et l’univers peuvent suffire à susciter l’intérêt.Cela pourrait faire une différence une fois passée l’effervescence du lancement., mais avec. Le personnage possède de quoi réussir un gros lancement et profiter de plusieurs relances. Reste à transformer cette popularité en évidence durable auprès du grand public.