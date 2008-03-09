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Marvel's Wolverine
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name : Marvel's Wolverine
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Insomniac Games
genre : action
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Gaming Zone
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Alinea Analytics : Marvel's Wolverine pas loin des 2 millions de ventes
Actualité PlayStation
Malgré un accueil mitigé, Marvel's Wolverine aurait déjà atteint 1,9 million d’exemplaires vendus, pour environ 130 millions de dollars de revenus, selon les estimations d’Alinea Analytics relayées par Rhys Elliott. Parmi ces ventes, un million proviendrait des précommandes numériques. Une bonne partie du public avait donc répondu présent avant même la sortie.

Le physique représente de son côté 22,9 % des revenus estimés. Précisons qu’Alinea comptabilise ici les ventes aux consommateurs, en excluant les exemplaires livrés aux magasins qui attendent encore preneur. Ces données restent par ailleurs des estimations, et non des chiffres officiels communiqués par Sony.

Ce premier bilan placerait déjà Wolverine devant Death Stranding 2 sur PS5, estimé à 1,8 million de ventes et 129 millions de dollars de revenus. Le dépassement est léger, mais il suffit à donner la mesure du lancement car commercialement, Wolverine a su mobiliser.

Il s’agirait même, selon Alinea, de la nouveauté PlayStation Studios la plus performante de l’année sur PS5. A titre de comparaison, MLB The Show atteindrait 1,5 million de ventes et 99 millions de dollars sur la console, tandis que Saros se situerait à 510 000 exemplaires pour 40 millions de dollars. Elliott mentionne aussi Marathon et Marvel Tōkon, respectivement estimés à 1,8 million et 740 000 ventes, avec une différence à garder en tête : leurs chiffres couvrent l’ensemble de leurs plateformes.

Pour ce qui est de la question de qui achète Wolverine ? Pour l’instant, la réponse est très largement américaine. Les USA concentrent 53 % des joueurs, devant le Royaume-Uni à 7 %, la France à 5 % et le Canada à 4 %. Le lancement repose donc majoritairement sur un seul marché.

Reste une question que les premiers millions ne permettent pas de trancher : que se passera-t-il une fois les fans les plus convaincus équipés ? Un personnage peut provoquer l’achat au lancement. Pour continuer à vendre pendant des années, il faut aussi convaincre ceux qui n’attendaient pas spécialement son jeu.

C’est sur ce terrain que Rhys Elliott se montre plus prudent. Selon lui, l’accueil partagé de la presse et des streamers pourrait raccourcir la carrière commerciale de Wolverine. Spider-Man avait bénéficié d’une réception très favorable pour s’installer dans la durée et Logan aurait davantage besoin de rendez-vous ponctuels pour relancer la machine.

Les fêtes de fin d’année, les campagnes autour des X-Men dans le MCU avec notamment leur présence dans Avengers : Doomsday ou l’arrivée de nouveaux propriétaires de PS5 constitueraient autant d’occasions de retrouver de la visibilité. Elliott souligne également que le grand public ne vit pas au rythme des controverses en ligne. Certains achèteront Wolverine parce qu’ils aiment le personnage, d’autres pour l’offrir, sans jamais aller consulter les débats qui agitent les réseaux.

Il existe toutefois une autre raison de s’interroger sur son endurance commerciale : la place du personnage dans la culture populaire. Wolverine appartient à une franchise majeure et reste l’une des figures les plus identifiables des X-Men. Parler d’un personnage confidentiel n’aurait aucun sens. Mais être une vedette des X-Men suffit-il à disposer du même pouvoir d’attraction que Spider-Man ou Batman ?

On peut défendre l’idée que Wolverine occupe une niche relative : celle d’un héros très populaire, mais dont l’imaginaire reste plus ciblé. Sa brutalité, son caractère tourmenté et ses histoires de vengeance font partie de son attrait. Ils lui donnent une identité forte, sans nécessairement lui offrir la même capacité à toucher tous les publics.

Spider-Man peut être le premier super héros d’un enfant, accompagner un adolescent et conserver une dimension nostalgique pour un adulte. Batman, dans un registre différent, bénéficie lui aussi d’une identité qui dépasse largement les amateurs de comics. Pour ces personnages, le costume, le symbole et l’univers peuvent suffire à susciter l’intérêt. Les X-Men existent bien dans l’imaginaire collectif, mais la popularité d’une équipe ne se transpose pas automatiquement, à la même échelle, à chaque aventure individuelle de Wolverine.

Cela pourrait faire une différence une fois passée l’effervescence du lancement. Mobiliser les fans de Logan est une chose mais devenir pendant plusieurs années un achat évident pour des publics très différents en est une autre. L’accueil mitigé du jeu pourrait justement compliquer cet élargissement au-delà des convaincus.

Wolverine devrait donc continuer à se vendre, comme le prévoit Elliott, mais avec une endurance probablement inférieure à celle de Spider-Man. Le personnage possède de quoi réussir un gros lancement et profiter de plusieurs relances. Reste à transformer cette popularité en évidence durable auprès du grand public. Et sur ce point, être Wolverine, même entouré de toute la puissance des X-Men, ce n’est pas encore être Spider-Man ou Batman.

Rhys Elliott : Alinea Analytics, via X - https://x.com/superhys/status/2100962091611898116?s=20
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    posted the 09/18/2026 at 04:33 PM by liquidus
    comments (42)
    negan posted the 09/18/2026 at 04:35 PM
    1.9 dont 1 Millions en preco , ca fait donc moins de 1 millions de curieux hors précommande .

    Avec la sortie de GTA plus personne en aura rien a foutre dans 1 mois.
    mrpopulus posted the 09/18/2026 at 04:36 PM
    Pas mal pour un jeu de merde soit disant
    keiku posted the 09/18/2026 at 04:39 PM
    maintenant que les test sont tomber ca va ralentir, surout qu'une bonne partie doive être les you tubbeur...

    sinon c'est quand même 2 fois moins que les autres first AAA sony
    edgar posted the 09/18/2026 at 04:40 PM
    mrpopulus T’aurais pu t’arrêter à merde, le « soit disant » n’était pas nécessaire.

    tripy73 posted the 09/18/2026 at 04:43 PM
    Alinéa... Next.
    mrpopulus posted the 09/18/2026 at 04:44 PM
    edgar bah je sais pas je lis tout et son contraire avec ce jeu x)
    magneto860 posted the 09/18/2026 at 04:44 PM
    Mais ... Pourquoi comparer Wolverine (une licence Marvel) à Death Stranding 2 (une oeuvre d'art nominée au GOTY l'an passé) ?

    Pas le même public, pas les mêmes objectifs de vente.
    C'est un peu comme comparer GTA 6 et Mouse P.I., non ?
    adamjensen posted the 09/18/2026 at 04:47 PM
    Plus de 300 millions de dollars de budget, sans y inclure dedans le marketing, les royalties de Marvel et le reste…
    Il faudrait au moins 5 à 7 millions pour rentabiliser leur merde.
    Même avec le temps, je doute qu’ils atteignent ces chiffres, ou alors dans extrêmement longtemps.
    C’est donc un échec.
    Sweet Baby a réussi sa mission.


    Un Real Man de 30 Millions Versus un Sans Couilles de 300 Millions :

    https://x.com/Emanuel66201297/status/2100809470519521664/photo/1
    walterwhite posted the 09/18/2026 at 04:51 PM
    Mouais, leboncoin est blindé, les rayons sont blindés, ça va très vite se tasser vu les retours de merde et sa durée de vie très courte.

    Vite passons à autre chose, cette daube cristallise beaucoup trop d’attention.
    guiguif posted the 09/18/2026 at 04:51 PM
    Alinea...
    liquidus posted the 09/18/2026 at 05:03 PM
    magneto860 Death Stranding est surtout utilisé comme point de répère et Wolverine n'est pas juste comparé à lui si tu lis en dessous. L’idée est plutôt de mesurer la force commerciale du lancement de Wolverine dans l’écosystème PlayStation Studios.
    grospich posted the 09/18/2026 at 05:10 PM
    Triste de voir que toute la série des Trails cumule 10 millions de ventes en 22 ans mais qu'un étron comme Wolverine se vend 2 millions en 3 jours...
    51love posted the 09/18/2026 at 05:18 PM
    Si le jeu est aux alentours déjà de 2 millions, c'est à la fois bcp et peu à la fois, parce que le risque c'est qu'il se tasse très rapidement, et ils doivent en vendre 4 à 5 fois plus sur la longueur..

    Je suis assez pessimiste pour ce jeu.

    On verra bien.
    nyseko posted the 09/18/2026 at 05:19 PM
    Ce qui ne me semble pas fondamentalement étonnant, la licence Wolverine est assez forte et c'est l'une des rares exclusivités de Sony cette année.
    chreasy97 posted the 09/18/2026 at 05:21 PM
    C'est plié marvel va rompre son contrat avec Insomniac...
    pcverso posted the 09/18/2026 at 05:21 PM
    A voir si le marcher de l'occasion lui fera pas trop defaut parce qu'il est deja trouvable en quantite pour 50€ .
    walterwhite posted the 09/18/2026 at 05:24 PM
    pcverso En France, leboncion est BLIN-DÉ de Wolverine.
    tonius posted the 09/18/2026 at 05:24 PM
    Ah la la, pourtant ca fait depuis des années qu'on vous dit que le grand public en avait rien a battre du wokisme/anti-wokisme, mais rien a faire, vous voulez pas écouter.

    Le wokisme est seulement un problème pour les ventes quand les studios en abuse et mise le marketing la dessus, et en général c'est parce c'est un cache misère, c'est des jeux déjà pourris auquel ils ajoutent du progressisme mal branlé pour se faire bien voir et faire passer la pilule.

    Et Wolverine n'est meme si woke que ca en plus, on a vu pire ces dernières années.

    Bref, vous êtes tellement abrutis et tellement impulsifs que vous ne prenez meme pas le recul pour réfléchir un moment a la situation, c'est tout de suite la solution la plus simple et qui satisfait le plus votre Ego, c'est de la faute au démoniaque Sweet Baby, qui, avec moins de 20 employés tient apparemment par les couilles toute l'industrie du Jeu Video.

    Bien sur, c'est tellement évident.

    En plus en écoutant certains, on a presque l'impression que c'est Sweet Baby qui développe les jeux, ce sont des consultants en narration, si le gameplay est pourri, c'est pas leur problème, et d'après ce que j'ai compris, le wokisme est pas vraiment le plus gros problème du jeu, loin de la, ce qui rend la polémique encore plus débile.
    guiguif posted the 09/18/2026 at 05:25 PM
    walterwhite pcverso Tu m’étonnes qu’âpres Sony veuille tuer le physique, leur bousin se termine en 15 heures, platine en 20 et fini sur Ebay
    keiku posted the 09/18/2026 at 05:26 PM
    grospich mais falcom tient depuis 45 ans sur le marché, ca fait plus longtemps que EA(qui a été racheté) ou ubisoft (qui a été presque racheté), et pas sur que insomniac reste autant de temps sur le marché non plus...
    liquidus posted the 09/18/2026 at 05:28 PM
    chreasy97 Pas forcément. Wolverine peut très bien continuer à vendre sur la durée même s’il n’atteindra probablement jamais les chiffres d’un Spidey.

    Par contre, là où Wolverine peut créer un précédent plus gênant, c’est sur la réception critique. Un Meta autour de 77 pour une grosse production Insomniac/Marvel/Sony, ça fait quand même tache par rapport aux Spider-Man. Et pour le GOTY, soyons sérieux parce que sous les 80 en note Meta, historiquement, tu peux quasiment ranger le costume au placard.

    C’est surtout là que je surveillerais la suite. Le projet X-Men qui avait leaké pourrait très bien être réévalué/annulé si Wolverine ne tient pas commercialement sur la durée. Et au pire, Sony et Insomniac ont une solution assez évidente en retournant sur Spider-Man.
    shuntaro posted the 09/18/2026 at 05:28 PM
    Faut combien de ventes au faites pour rentabiliser le budget mis sur le jeu ?
    51love posted the 09/18/2026 at 05:30 PM
    shuntaro a priori environ 7-8 millons, et ils visent au moins 10 millions sur le long terme
    shuntaro posted the 09/18/2026 at 05:32 PM
    51love ok. Bon bha j'espère deux choses que ce soit un succès mais que Sony ne prennent pas ça pour la formule a recommencer. Parce que ses cons vont ce dire ''c'est ce que veulent les joueurs '' ... Le dilemme quand t'aimes marvel
    tomgame55 posted the 09/18/2026 at 05:44 PM
    C'est un test de troll qui surfe sur le bashing de PS.... c'est tellement ridicule que ça en devient risible. 5 à ce jeu ????????
    pcverso posted the 09/18/2026 at 05:46 PM
    guiguif oui là pour le coup ils ont un manques a gagner sur ce type de jeu qui va remplir les bacs des la premiere semaines .
    walterwhite oui j'ai vue ca le prix va vite chuter .
    keiku posted the 09/18/2026 at 05:48 PM
    shuntaro a 300 millions c'est 8 millions, mais si tu rajoute le marketing dont on ne connait pas le montant, ca peut monter jusqu’à 10... et ca ne rentabilise pas encore

    ca couvre les couts de développement et de marketing, ensuite il y a les patch et le reste qui vienne après... car aujourd'hui le cout ne s'arrète plus a la sortie du jeu...
    eggspinner posted the 09/18/2026 at 05:48 PM
    tonius Mec, laisse tomber ici, c'est un hangar à fous du bus. Tu peux leur sortir l'argumentaire du siècle, y aura toujours du troll, de la mauvaise foi et des propos orientés....(Tu remarque que le racisme est interdit ici, ce qui est normal, par contre, l'homophobie est toléré voir encouragé )
    cyr posted the 09/18/2026 at 05:51 PM
    En même temps les jeux étaient déjà réserver, ils n'ont pas attendu les test pour s'offrir l'avant dernière exclu ps5 a sortir en bluray......

    Mais il risque de se trouver sur les étalages des jeux d'occasion pour certains....
    akinen posted the 09/18/2026 at 05:54 PM
    Ça en dit long sur le grand public mais on en attendait pas moins. Ils peuvent y aller à fond. Pokemon le fait sans problème et ça en redemande.
    sasquatsch posted the 09/18/2026 at 05:59 PM
    Ces grands discours de victoire ou défaite après deux jours de vente.... Mouarf
    Attendons deux trois ans et puis on en reparle sérieusement...
    Mais un point est logique...
    wolverine touche moins de générations qu'un spidey et implique automatiquement un succès moindre...
    tonius posted the 09/18/2026 at 06:05 PM
    Eggspinner Je sais, mais ca me fait du bien de voir le monde simpliste et stéréotypé de ses bouffons s'écrouler, alors que les preuve sétaient deja la depuis longtemps, mais ils étaient dans le déni.
    mrvince posted the 09/18/2026 at 06:06 PM
    Tant mieux pour le studio. Un jeu moyen ca arrive. On leur souhaite pas le flop. Ils reviendront plus fort on espère.
    jackfrost posted the 09/18/2026 at 06:21 PM
    akinen +1 certains vont défendre ça et démonter pokemon
    khazawi posted the 09/18/2026 at 06:27 PM
    Si cela est vrai que cela est supérieur à Death Stranding 2, on comprend mieux pourquoi Playstation a abandonné Physint vu la bouze qu'est Wolverine lol
    jamrock posted the 09/18/2026 at 06:29 PM
    Voilà pourquoi sony, défèque littéralement dans la gorge de ses clients. Et ce sera en full démat bientot, et ils boufferont toujours avec autant de gourmandise de l'étron chaud à la sortie du four.

    GG comme on dit
    aozora78 posted the 09/18/2026 at 06:29 PM
    Cool, comme ça Sony et Insomniac vont continuer d'aller dans cette direction avec leurs jeux!

    Arguments de plus pour n'acheter plus que le strict minimum sur leur console, en cas de gros banger pas dispo ailleurs.
    wickette posted the 09/18/2026 at 06:34 PM
    Faudra beaucoup plus pour rentabiliser, il faut regarder le long terme


    Ceux qui croient qu'un jeu comme ça fera moins de 4-5 millions, c'est de la désillusion, vous êtes dans votre bulle
    natedrake posted the 09/18/2026 at 06:36 PM
    jamrock Ce poète. Tu devrais écrire un livre.
    tripy73 posted the 09/18/2026 at 06:45 PM
    51love shuntaro : 7-8 millions juste pour le dev, parce qu'avec la tonne de marketing mis en place, je pense que tu peux facilement ajouter 4-5 millions de plus.
    beppop posted the 09/18/2026 at 07:04 PM
    tripy73 arrete ton mensonge on sait de source officielle que l'objectif à terme (donc plusieurs année) c'est 10 millions LTD pour Sony. 10 millions c'est ce que font TOUT LES AAA de Sony. Même un days gone c'est 10 millions LTD

    Rien que le premier mois ça va faire entre 3.5 et 4 millions ce qui fait entre 245 et 280 millions soit quasi rentable le premier mois voir le deuxième. Derrière tu as les fêtes, ensuite Doomsday qui introduit les Xmen dans la MCU...

    vous sortez des objectifs qui sort de vos fesses
    oreillesal posted the 09/18/2026 at 07:09 PM
    Voilà un jeu qui aura son Oscar aux Game Awards, sans aucun doute possible.

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