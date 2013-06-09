God of War Laufey vient d'être annoncé et voilà ce que l'on sait :
- Prochain opus de la franchise God of War
▪️Faye se réveille dans un monde inconnu après ses funérailles ; son projet de protéger Kratos et Atreus est désormais menacé
▪️Elle doit se frayer un chemin à travers l’« Everywhen », le royaume transcendant de l’au-delà où règnent les dieux
▪️Des dieux « impitoyables » issus de toutes les mythologies se disputent le pouvoir, dans un monde débordant de magie dangereuse
▪️La priorité absolue est d’apporter une « sensation de fraîcheur unique » au gameplay de Faye
▪️Le jeu intègre l’ADN classique et old school des jeux grecs ainsi que les atouts du GOW moderne
▪️Il combine les « mouvements et la fluidité » de l’ère grecque avec la construction du monde et les personnages très liés de l’ère nordique
▪️Comme Odin était obsédé par la quête du savoir, le jeu explore ce qui arrive aux dieux lorsqu’ils meurent
▪️La déesse égyptienne antique Sekhmet et la divinité mongole/tibétaine Begtse sont présentes dans le jeu
▪️Faye devra dévoiler des mystères cachés et la véritable nature de l’Everywhen pour retrouver le chemin de sa maison
▪️Deborah Ann Woll reprend son rôle de Faye
▪️Phranque, un cube cosmique intrigant, est incarné par Jack Quaid (The Boys)
▪️Rue est une gardienne au ruban enchanté incarnée par Perlina Lau
▪️Le style de combat de Faye est conçu pour « optimiser la létalité, la puissance et la fluidité », avec une mobilité accrue
▪️Des combats ultra-réactifs : Faye peut passer aisément du sol aux airs sans interrompre l'action
▪️Faye manie une épée légendaire, axée sur la vitesse, le contrôle et la « ténacité », permettant de créer et de maintenir une dynamique pendant le combat
▪️En tant que Main d’Or des Jötnar, Faye manie également une puissante magie, notamment la capacité de manipuler les âmes
▪️Elle peut frapper ses ennemis de sa paume dorée pour les séparer de leur âme et attaquer directement celle-ci, ouvrant ainsi la voie à des combos et autres attaques créatives
Sinon, sans animosité aucune, c'est un style de centrer le texte ? Parce que je trouve ça chiant à lire perso.
"Comme Odin était obsédé par la quête du savoir, le jeu explore ce qui arrive aux dieux lorsqu’ils meurent"
Il sera plaisant de parcourir un monde enchanteur, féerique et bucolique, un renouveau rafraîchissant pour une licence qui était sclérosé par des poncifs d'incels.
Une toute nouvelle vague de joueurs va pouvoir s'éduquer grâce au tout désigné GOTY 2027.
Quelle claque
Là je ne suis pas du tout chaud,
l'univers est trop coloré, on s'ecarte completement du gore de la première trilogie,
le cube est une idée ridicule
le jeux n'a pas l'air plus beaup que GOD of war 2018 ou le gap est très peu visible (j'espère au moins que les zones de jeux seront immense pour justifier le temps de dévelleppement et le fait qu'il sortira uniqement sur PS5 et pas ps4 comme ragnarok et god 2018.
le système de combat peut parraitre cool pour ceux qui n'ont pas fait le 2018 mais pour moi il s'éssoufle et la formule reste la même..
Cory barlog je sui déçu , je pensais que tu allais proposé une baff pour ton prochain jeux et surtout une révolution au final c'est un RAGNAROK 2 version dysney
perse9 choix par défaut.
Et?
zekk nan mais ça donne l'impression qu'il y a que god of war a retenir de ce state of play. Il y a eu d'autre annonce? Le sly couper alors il revient?
https://www.youtube.com/watch?v=jm43XdyL9gc
déçu que ce ne soit pas un trans en surpoids avec les cheveux bleus, ce jeu est fasciste
hein que c'est vrai bennj ?
jenicris Non mais serieux que ça soit ici ou à neogaf trop de cas sociaux sorti de nul part wtf
Le gameplay c'est aussi agressif que quand on jouait Kratos
Et puis j'aimerai qu'on me cite un film Disney (je précise bien cette marque), qui est aussi violent dans les confrontations ?
Quand au reste, ou est ce qu'on voit cela dans le trailer ? A moment donné faudrait arrêter d'inventer, on gagnerait du temps et de l'énergie.
foxstep Neogaf c'est flippant, j'ai lu des coms juste lunaires.
Quelle triste vie ils doivent avoir. Ca sens les mecs frustrés.
D'ailleurs ça râle de pas jouer Kratos et pourtant ces même personnes critiquent Ragnarok, de toujours jouer Kratos
C'est comme Intergalactic ça râlait car pas de new IP pour ND et maintenant ça râle car pas de TLOU3
A moment donné faut être cohérent
C'est pour cela que même une new IP ça aurait râlé, on l'a vu avec Intergalactic
Soit tout le contraire d’une certaine « Aloy ».
Ah oui j’oubliais, le Cube qui parle, comment ont-ils pu valider une telle absurdité ?
Sinon ils sont où les remakes de la trilogie ?
Après si on aime pas ce que propose ce jeu pas de soucis
C'est clairement les dames qui dictent le tempo chez PlayStation en ce moment. Un peu de diversité devant la dose énorme de testostérone de Logan.
C'est comme les mec qui disent y en a marre des chartz, et quand la ps6 sortira il ne diront plus la même chose.
Cliquer, ne pas cliquer. Vous n'êtes pas obliger de tous lire.
Donc d'un côté ça se plaint, mais de l'autre quand c'est des jeux qui vous intéresse (pas vous spécialement), la c'est super.
Mais bon ma première phrase aura le mérite d'attirer le public visé
Quand au titre, il est clair. Donc si ça te dérange qu'on ne parle pas que de Nintendo, clique pas
Et là, jeu Sony qui vient d'être annoncé, GNEU GNEU TROP D ARTICLES....
J’ai adoré que ce soit pas un prequel mais une histoire parallèle voir qui se passe légèrement après, ça a immédiatement passé ma hype de 40 à 100.
J’ai des doutes niveau cohérence faut pas finir en multiverse de mythologies mais un scenario coherent et une immersion aussi travaillé Ue sur 2018/ragnarok
Mais day one lui, j’espère 2027
cyr Va la bas mec >>>
Et en quoi c’est woke de contrôler une femme dans un JV ? Possibilité qui existe depuis, bah depuis toujours en fait
cyr N’inverse pas les rôles, c’est toi qui vient te plaindre pas l'inverse, tu n'as qu’a pas cliquer sur les articles de GOW
Tu as quand même un sérieux problème de nous reprocher tes propres comportements, une remise en question est plus que nécessaire à ce stade...
J'ai pas étais déçu.
merci pour l'article.
Mouais, j'ai vraiment du mal à être convaincu par ce lore et ce cube pour un GoW niveau inspiration ils savaient pas quoi faire j'ai l'impression...
Mais tout le reste c'est du très haut niveau.
Hâte tt de même d'en voir plus, et ça sera achat day one à n'en pas douter pour moi sur .. ps6
Et ce n’est pas une question d’incarner une femme…
Qu’ils fassent faillite comme tant d’autres studios, je m’en fous complètement.
David Jaffe (Le créateur de God of War):
"Cela ressemble à de la merde, je vais être honnête avec vous. Ça me rappelle le jeu Forspoken.
Voici la première chose à laquelle je pense quand je regarde cette bande-annonce. J'ai l'impression que c'est devenu le studio d'un producteur. Cory est incroyablement talentueux. Il est bien meilleur écrivain que je ne l'ai jamais été. C'est un homme intelligent. J'ai l'impression qu'on l'a forcé à se mettre dans une situation où on lui a dit: " On ne peut pas te donner d'argent pour faire quelque chose de nouveau; essaie de faire ce que tu veux, mais fais-le dans le contexte de God of War ". Je ne fais qu'inventer ces conneries. Je ne sais pas si c'est pour ça que ça a l'air comme ça. C'est juste que ça manque d'inspiration et que c'est ennuyeux. Il est mort. Ce jeu ne va pas réussir à faire ce qu'ils attendent de lui.
On a l'impression que Cory ou quelqu'un d'autre a voulu écrire une histoire fantastique. Vous avez perdu le gore et la violence du premier jeu. Vous avez perdu le personnage - vous l'avez déjà perdu après 2018 parce qu'il a tellement changé qu'il n'était plus Kratos - maintenant vous avez perdu la mythologie identifiable du jeu. Vous m'avez perdu avec le cube et le petit personnage de Disney au début. Cela ressemble à de la fantaisie.
S'ils avaient retiré God of War du titre, si vous ne connaissiez pas l'histoire de God of War, s'il n'y avait pas Kratos, si c'était juste l'histoire d'une déesse qui est morte, vous n'en parleriez pas... On dirait que c'est encore une fois la même chose. Personne n'a pris quelqu'un à part pour lui dire: " Ce n'est pas God of War ", je ne sais pas ce que c'est.
Ça a l'air terne, ça a l'air répétitif, ça a l'air d'avoir déjà été fait. La couverture est terrible. Le nom est horrible. On dirait Forspoken. Il a cette saveur; il semble très peu inspiré"
https://fr.egw.news/gaming/news/35227/god-of-war-creator-david-jaffe-criticized-the-new--8pikRPQE_
Et je parle en connaissance de cause j'ai joué a ce dernier
autant je partage en parti l'opinion de ce cher David sur le jeu...
Mais après la propagande ? Ou ça? Faut se faire soigner. Les anti woke devraient être contents ils ont une jolie blonde
Ridicule
D'ailleurs Forspoken ma rapidement traversé l'esprit hier soir, car ce type de lore ou tu te retrouves téléporter dans un autre monde hostile, je trouve ça assez bidon, ou plutôt "facile" pour être gentil, et l'idée d'y faire un gloubiboulga de divinités de tout à un tas de mythologie, ils se sont clairement pas foulés, pour l'originalité on repassera...
Je suis pas tendre avec le projet sur cet aspect précis mais c'est aussi mon sentiment.
Franchement j’étais pas chaud à la base (lors des rumeurs) mais un jeu GOW dans un « THE VOID » façon Loki / Deadpool ça va être une dinguerie en terme de liberté avec toutes les mythologies bordel le rêve
A l'époque où il teasait un nouveau jeu plutôt SF, si on nous avait dit ça, il y aurait eu une levé de boucliers je pense
Je me trompe peut être, mais heureusement les années sont passées et on a compris depuis longtemps que son projet SF na soit jamais existé (j'ai un peu oublié ce que disait les rumeurs), soit il a été mis sur la touche pour produire ce titre... A contre cœur ?
Donc minimum 4 ans….et je parle même pas de la suite avec Kratos….
Sinon, je me répète depuis hier soir ! Je l’ai revu en 4K, et quelle claque !
C’est ce genre de présentation longue que j’apprécie beaucoup.
Après une période un peu vide de gros jeu solo action-aventure narratif côté PlayStation (les années 2023 & 2024)
PlayStation reprend du poil de la bête depuis l’année dernière.
Le prochain chapitre de la légendaire franchise God of War.
La mort était censée être la fin, mais pour Laufey (Faye), guerrière et épouse de Kratos, une nouvelle aventure ne fait que commencer. Se réveillant subitement dans un monde étrange après sa mort, Faye découvre que les plans qu'elle avait mis en place pour protéger Kratos et Atreus en son absence sont désormais menacés.
Pour sauver ceux qu'elle aime, Faye doit se frayer un chemin à travers l'au-delà des dieux – l'Éternel Temps – où des divinités impitoyables issues de toute la mythologie se disputent le pouvoir dans une terre imprégnée d'une magie dangereuse.
Mettez à profit la vitesse, la maîtrise et la ténacité de Faye pour terrasser même les ennemis les plus redoutables avec une précision chirurgicale.
Qui est Laufey ?
Laufey (Faye) Gardienne des Jötnar, chef rebelle contre les dieux Ases oppressifs et protecteur solitaire des Bois Sauvages, Laufey est une guerriere dont la bravoure au combat était légendaire, même parmi les Géants.
Une histoire incontournable
Incarnez Laufey (alias Faye), guerrière, épouse de Kratos et mère d'Atreus. Faye est une guerrière puissante et inflexible, prête à tout pour protéger ceux qu'elle aime.
Combats intenses et fluides
Libérez la puissance des géants
Maîtrisez des capacités dévastatrices et une magie puissante avec une précision mortelle dans des combats fluides et féroces contre des dieux et des créatures mythiques issus de multiples mythologies.
Un vaste monde à explorer
L'au-delà des dieux
Explorez l'au-delà époustouflant et immense des dieux, l'Éternel Temps, où des dieux de nombreuses mythologies s'affrontent pour le pouvoir au sein de paysages somptueux et éthérés.
- Faye a propos du masque qui la tourmente: "non, non, non. Ce n'est pas possible. C'est impossible. S'il y a un autre masque, leur chemin (à Kratos et Atreus) est dangereux. Je dois trouver un moyen de rentrer"
- Faye semble reconnaitre cette créature prise au piège
En coulisses, Phranque est bien plus qu'un simple gadget. Cory Barlog, directeur créatif chez Santa Monica Studio, a confié à IGN que le cube est « l'un de ses éléments les plus importants », tandis qu'Ariel Lawrence, la directrice du jeu, a exprimé l'espoir que « tout le monde s'attache à ces rubans et à ce cube gélatineux »
- L'épée cache bien des secrets. Faye une fois qu'elle libère l'enfant, il lui dit après: "cette épée, elle est bien plus puissante que vous ne le pensez"
- Quand Faye se bat contre Begtse, elle lui dit: "Pourquoi as-tu peur de cette épée ?"
- Je pense que Faye rencontrera Thor qui a atteint l'au-delà mais dans quel état d'esprit ? Thor et Laufey s'étaient livrés une grande bataille qui avait tout ravagé (le cratère à Vanaheim avec l'éclair gelé)
Et la mission de Baldur envoyé par Odin au début de GoW 2018 était de trouver Faye.
Kratos ayant réussi a changé son destin grâce à Atreus et à faire entendre raison Thor par la suite. Il ne fait cependant pas mention de Laufey dans GoW R, juste que l'éclair gelé lui ai familier lors de son premier affrontement avec Kratos.
- Athena fait également partie de ces Dieux de l'au-delà
- Sekhmet : les textes égyptiens la présentent comme la fille du dieu Soleil, Râ, incarnant l’œil de ce dernier.
- Les dialogues cachés dans les fichiers de God of War Ragnarok qui normalement annonce le début de ce qui se passera après GoW R se déroulent comme ceci:
Atreus : "Réveille-toi. Je pense qu'on est proches."
Mau : "Mau ?"
Atreus : "Hé, tu as insisté pour venir. Allez, jetons un œil."
Mau : "Mau."
Atreus : "J'espère que tu as raison. On dirait qu'on l'a trouvé."
Atreus semble communiquer avec un mau égyptien qui est une race de chat originaire d'Egypte, de part ses dons divins de langage. Et on sait qu'il est parti à la recherche des Géants.
Mau était aussi le nom du chat considéré comme représentant, ou incarnant, le dieu soleil Râ, et possédant les traits de caractère et les pouvoirs de la divinité.
thekingofpop 51love David Jaffe : Vous avez perdu le personnage - vous l'avez déjà perdu après 2018 parce qu'il a tellement changé qu'il n'était plus Kratos
Sacré David c'est pas la première fois qu'il dit ça. C'est à se demander si c'est lui qui a créé le premier God of War :
Thor : "Je vois pourquoi mes fils ont perdu. Même si tu n'es plus celui que tu étais. Mais moi je ne suis pas comme eux. Quant à ton fils ? Le Père de tout a des projets pour lui." (et il est possible de retrouver la dent de Thor pour l'anecdote)
Le voilà... Voilà le dieu de la guerre
David Jaffe doit être dégoûté de ne plus être chez Santa Monica. Quand tu vois la maestria de GoW R dirigé par Eric Williams qui est là depuis les tous débuts du studio et dont Cory Barlog avait totalement confiance.
Avec ce final et cette conclusion qui font tout simplement honneur à la première trilogie. Sinon il n'y aurait pas non plus de remake si ils ne savent plus où ils vont dans l'histoire.
Que veux-tu dire avec cette vidéo ?
Ça va être une grosse tuerie, j’ai trop hâte