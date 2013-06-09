God of War Laufey vient d'être annoncé et voilà ce que l'on sait :- Prochain opus de la franchise God of War▪️Faye se réveille dans un monde inconnu après ses funérailles ; son projet de protéger Kratos et Atreus est désormais menacé▪️Elle doit se frayer un chemin à travers l’« Everywhen », le royaume transcendant de l’au-delà où règnent les dieux▪️Des dieux « impitoyables » issus de toutes les mythologies se disputent le pouvoir, dans un monde débordant de magie dangereuse▪️La priorité absolue est d’apporter une « sensation de fraîcheur unique » au gameplay de Faye▪️Le jeu intègre l’ADN classique et old school des jeux grecs ainsi que les atouts du GOW moderne▪️Il combine les « mouvements et la fluidité » de l’ère grecque avec la construction du monde et les personnages très liés de l’ère nordique▪️Comme Odin était obsédé par la quête du savoir, le jeu explore ce qui arrive aux dieux lorsqu’ils meurent▪️La déesse égyptienne antique Sekhmet et la divinité mongole/tibétaine Begtse sont présentes dans le jeu▪️Faye devra dévoiler des mystères cachés et la véritable nature de l’Everywhen pour retrouver le chemin de sa maison▪️Deborah Ann Woll reprend son rôle de Faye▪️Phranque, un cube cosmique intrigant, est incarné par Jack Quaid (The Boys)▪️Rue est une gardienne au ruban enchanté incarnée par Perlina Lau▪️Le style de combat de Faye est conçu pour « optimiser la létalité, la puissance et la fluidité », avec une mobilité accrue▪️Des combats ultra-réactifs : Faye peut passer aisément du sol aux airs sans interrompre l'action▪️Faye manie une épée légendaire, axée sur la vitesse, le contrôle et la « ténacité », permettant de créer et de maintenir une dynamique pendant le combat▪️En tant que Main d’Or des Jötnar, Faye manie également une puissante magie, notamment la capacité de manipuler les âmes▪️Elle peut frapper ses ennemis de sa paume dorée pour les séparer de leur âme et attaquer directement celle-ci, ouvrant ainsi la voie à des combos et autres attaques créatives