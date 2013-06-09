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God of War : Laufey
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name : God of War : Laufey
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : PlayStation Studios
genre : action-aventure
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SONY Waypoint
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name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 06/04/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
articles : 2189
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Ce que l'on sait de God of War Laufey
Les studios Sony
God of War Laufey vient d'être annoncé et voilà ce que l'on sait :



- Prochain opus de la franchise God of War

▪️Faye se réveille dans un monde inconnu après ses funérailles ; son projet de protéger Kratos et Atreus est désormais menacé

▪️Elle doit se frayer un chemin à travers l’« Everywhen », le royaume transcendant de l’au-delà où règnent les dieux

▪️Des dieux « impitoyables » issus de toutes les mythologies se disputent le pouvoir, dans un monde débordant de magie dangereuse

▪️La priorité absolue est d’apporter une « sensation de fraîcheur unique » au gameplay de Faye

▪️Le jeu intègre l’ADN classique et old school des jeux grecs ainsi que les atouts du GOW moderne

▪️Il combine les « mouvements et la fluidité » de l’ère grecque avec la construction du monde et les personnages très liés de l’ère nordique

▪️Comme Odin était obsédé par la quête du savoir, le jeu explore ce qui arrive aux dieux lorsqu’ils meurent

▪️La déesse égyptienne antique Sekhmet et la divinité mongole/tibétaine Begtse sont présentes dans le jeu

▪️Faye devra dévoiler des mystères cachés et la véritable nature de l’Everywhen pour retrouver le chemin de sa maison

▪️Deborah Ann Woll reprend son rôle de Faye

▪️Phranque, un cube cosmique intrigant, est incarné par Jack Quaid (The Boys)

▪️Rue est une gardienne au ruban enchanté incarnée par Perlina Lau

▪️Le style de combat de Faye est conçu pour « optimiser la létalité, la puissance et la fluidité », avec une mobilité accrue

▪️Des combats ultra-réactifs : Faye peut passer aisément du sol aux airs sans interrompre l'action

▪️Faye manie une épée légendaire, axée sur la vitesse, le contrôle et la « ténacité », permettant de créer et de maintenir une dynamique pendant le combat

▪️En tant que Main d’Or des Jötnar, Faye manie également une puissante magie, notamment la capacité de manipuler les âmes

▪️Elle peut frapper ses ennemis de sa paume dorée pour les séparer de leur âme et attaquer directement celle-ci, ouvrant ainsi la voie à des combos et autres attaques créatives
Blog PlayStation - https://blog.playstation.com/2026/06/02/first-look-at-god-of-war-laufey/
    tags : sony god of war santa monica
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    gamerdome, wickette, kisukesan, walterwhite, gameslover, beppop, simbaverin
    posted the 06/03/2026 at 10:07 AM by jenicris
    comments (95)
    beppop posted the 06/03/2026 at 10:17 AM
    GOTY 2027
    thelastone posted the 06/03/2026 at 10:18 AM
    Cool tout ça ça donne envie d'en savoir plus , par contre pas fan du slim et surtout j'ai l'impression qu'à chaque GoW ça devient de plus en plus light/fantasy , je suis plus hype par le gameplay de wolverine niveau combats que GoW.
    supasaiyajin posted the 06/03/2026 at 10:20 AM
    Les cubophobes arrivent.

    Sinon, sans animosité aucune, c'est un style de centrer le texte ? Parce que je trouve ça chiant à lire perso.
    jenicris posted the 06/03/2026 at 10:22 AM
    supasaiyajin ça dépend selon chacun.
    vyse posted the 06/03/2026 at 10:26 AM
    Pas convaincu.. je pense qu'une troisième proposition proche de la lecture de la duologie nordique vont flinguer l'intérêt et les ventes de god of war..next prochain reboot ?
    newtechnix posted the 06/03/2026 at 10:26 AM
    God of WAr Gamecube Edition
    foxstep posted the 06/03/2026 at 10:27 AM
    Incroyable ce jeu et Wolverine ça sera deux grosse baffe legendaire, mais une petite preference pour le jeu SSM quand meme sans surprise. Ce jeu suivi de la trilogy remake ptain on va tellement bien manger!!
    sosky posted the 06/03/2026 at 10:29 AM
    Je me rappelais même plus voir Faye dans GoW Ragnarok
    blacksad6 posted the 06/03/2026 at 10:33 AM
    Y'a que moi qui comprend pas cette phrase? Ou du moins le lien entre avant la virgule et après?

    "Comme Odin était obsédé par la quête du savoir, le jeu explore ce qui arrive aux dieux lorsqu’ils meurent"
    oreillesal posted the 06/03/2026 at 10:34 AM
    Très bon choix de personnage, hâte de retrouver une femme forte à l'allure moderne qui s'émancipe du patriarcat toxique et de l'emprise de l'ignoble Kratos.
    Il sera plaisant de parcourir un monde enchanteur, féerique et bucolique, un renouveau rafraîchissant pour une licence qui était sclérosé par des poncifs d'incels.
    Une toute nouvelle vague de joueurs va pouvoir s'éduquer grâce au tout désigné GOTY 2027.
    Quelle claque
    supasaiyajin posted the 06/03/2026 at 10:34 AM
    jenicris
    jenicris posted the 06/03/2026 at 10:35 AM
    blacksad6 c'est une référence a un passage de Ragnarok
    simbaverin posted the 06/03/2026 at 10:39 AM
    foxstep on va attendre longtemps pour la trilogie remake….et je parle même pas du retour de Kratos pour la suite de GOW Ragnarok….
    altendorf posted the 06/03/2026 at 10:40 AM
    Trop hâte ! Et on comprend pourquoi Faye était la seconde femme de Kratos haha
    zekk posted the 06/03/2026 at 10:41 AM
    jenicris posted the 06/03/2026 at 10:43 AM
    simbaverin le jeu étant officiellement sur PS5, peu être pas tant que ça pour le remake
    simbaverin posted the 06/03/2026 at 10:43 AM
    Sinon ce que je comprends pas c’est le rôle de Cory. C’est pas le directeur. Mais il dirige la franchise God of War. C’est bien ça. ?
    simbaverin posted the 06/03/2026 at 10:46 AM
    jenicris Oui mais ils avaient pas dit que c’était au début de développement aussi lors de l’annonce ? J’espère que tu as raison l’ami.
    perse9 posted the 06/03/2026 at 10:46 AM
    god of appericube. Perso le ragnarock a été la goutte d'eau de trop.
    Là je ne suis pas du tout chaud,
    l'univers est trop coloré, on s'ecarte completement du gore de la première trilogie,
    le cube est une idée ridicule
    le jeux n'a pas l'air plus beaup que GOD of war 2018 ou le gap est très peu visible (j'espère au moins que les zones de jeux seront immense pour justifier le temps de dévelleppement et le fait qu'il sortira uniqement sur PS5 et pas ps4 comme ragnarok et god 2018.
    le système de combat peut parraitre cool pour ceux qui n'ont pas fait le 2018 mais pour moi il s'éssoufle et la formule reste la même..
    Cory barlog je sui déçu , je pensais que tu allais proposé une baff pour ton prochain jeux et surtout une révolution au final c'est un RAGNAROK 2 version dysney
    ratchet posted the 06/03/2026 at 11:02 AM
    Boucherie !
    link571 posted the 06/03/2026 at 11:03 AM
    perse9 Consulte tous les médecins possibles et arrête le jeu vidéo c’est mieux.
    aeris201 posted the 06/03/2026 at 11:04 AM
    Apres Ghost of Wokei, Woke of War
    foxstep posted the 06/03/2026 at 11:05 AM
    simbaverin Faye en 2027, trilogy 2 ans aprés, le jeu Kratos 3 ans aprés max, ça va quand meme c'est pas GTA7 qui sortia 40 ans aprés gta6. Et y'aura pas mal de quoi faire entre.
    perse9 posted the 06/03/2026 at 11:08 AM
    link571 ouais ok super commentaire en lien avec tes impressions sur le jeux. Si tu es content de ce que tu as vue ça m'étonne pas que le jv tourne en rond
    zekk posted the 06/03/2026 at 11:11 AM
    perse9 Barlog n’est pas au dev
    cyr posted the 06/03/2026 at 11:11 AM
    3eme topic sur god of war.....

    perse9 choix par défaut.
    guiguif posted the 06/03/2026 at 11:11 AM
    Une bombe n'en déplaise aux misogynes qui a coté se branlent sur Stellar Blade et aux "ouin ouin c'est pas Kratos"
    foxstep posted the 06/03/2026 at 11:14 AM
    cyr 3eme topic sur god of war.....

    Et?
    zekk posted the 06/03/2026 at 11:14 AM
    cyr normal, c’est pareil pour les grosses annonces chez les autres constructeurs juste après une première présentation et je ne vois pas le problème
    cyr posted the 06/03/2026 at 11:14 AM
    foxstep et ? Vivement demain.
    foxstep posted the 06/03/2026 at 11:16 AM
    zekk Nintendo qui lui fait Bouffer Mario dans toute les sauces depuis 40 ans ça ne semble pas l'avoir déragner, bizzare...
    cyr posted the 06/03/2026 at 11:17 AM
    guiguif quand tu aura jouer au jeux, tu pourra dire que c'est une bombe...


    zekk nan mais ça donne l'impression qu'il y a que god of war a retenir de ce state of play. Il y a eu d'autre annonce? Le sly couper alors il revient?
    brook1 posted the 06/03/2026 at 11:19 AM
    Les insiders ne se sont pas trompés sur un point : le jeu a bien une vibe à la Devil May Cry
    zekk posted the 06/03/2026 at 11:20 AM
    cyr tu as tout ce qu’il faut en Home et pas de Sly
    jenicris posted the 06/03/2026 at 11:23 AM
    cyr quand c'est 10 topics Nintendo en quelques heures, tu ne dis pas ça
    azerty posted the 06/03/2026 at 11:24 AM
    Cory Barlog Interviews

    https://www.youtube.com/watch?v=jm43XdyL9gc
    zekk posted the 06/03/2026 at 11:26 AM
    foxstep et quand ses potes spam tous les jours le site, il trouve ça normal...
    xylander posted the 06/03/2026 at 11:27 AM
    J'hésite entre God of Woke, Gay of War ou God of War, ils l'ont fait...
    jenicris posted the 06/03/2026 at 11:31 AM
    xylander ça devient pénible ce genre de com, changer de disque sérieux
    xylander posted the 06/03/2026 at 11:32 AM
    Mais pourquoi de la flanelle rose à l'épée ? Mais pourquoi ?
    micheljackson posted the 06/03/2026 at 11:34 AM
    oreillesal
    déçu que ce ne soit pas un trans en surpoids avec les cheveux bleus, ce jeu est fasciste
    hein que c'est vrai bennj ?
    link571 posted the 06/03/2026 at 11:35 AM
    jenicris Faut les laisser dans leur monde, ils se croient intelligents mais y en a pas un pour relever l’autre. Ils veulent juste de l’attention qu’il n’ont pas dans leur quotidien, ils me font pitiés…
    zekk posted the 06/03/2026 at 11:36 AM
    jenicris god of beauf ( et je reste gentil) faudra d'ailleurs me dire ce qu'il y a de gay dans la présentation, hormis leurs propres questions sur leurs sexualités
    foxstep posted the 06/03/2026 at 11:38 AM
    zekk yup, ils font meme pas l'effort de se faire discret, et les meme sont les premiers à chialer si quelqu'un ose faire une remarque qui leur déplait sur un post concernant un nitendo direct.

    jenicris Non mais serieux que ça soit ici ou à neogaf trop de cas sociaux sorti de nul part wtf
    punkysam182 posted the 06/03/2026 at 11:40 AM
    Je ne peux m'empêcher d'y voir un reboot de dernière minute sur cet opus, quand on y pense la mythologie égyptienne et les autres sont citées, teasés même depuis l'origine de la série, remplacez Faye par Kratos et tout prend sens : Kratos aurait pu mourir dans Ragnarök et finalement il se rend dans cet univers qui rassemble toutes les mythologies c'est le cocktail parfait pour un défouloir en bon et du forme. Alors attention on a rien vu encore, ni de l'histoire ni de Faye mais au final je trouve que cela dévalue Kratos et son origin story mais on verra bien c'est peut être les prémices pour justement un jeu en coop avec Kratos et sa femme
    jenicris posted the 06/03/2026 at 11:42 AM
    link571 zekk non mais là je vois pas ou est le soucis. On joue des femmes depuis le début du JV déjà. En plus c'est la femme de Kratos connu depuis assez longtemps dans le background du jeu et en plus elle pète la classe
    Le gameplay c'est aussi agressif que quand on jouait Kratos
    Et puis j'aimerai qu'on me cite un film Disney (je précise bien cette marque), qui est aussi violent dans les confrontations ?
    Quand au reste, ou est ce qu'on voit cela dans le trailer ? A moment donné faudrait arrêter d'inventer, on gagnerait du temps et de l'énergie.

    foxstep Neogaf c'est flippant, j'ai lu des coms juste lunaires.
    Quelle triste vie ils doivent avoir. Ca sens les mecs frustrés.
    link571 posted the 06/03/2026 at 11:44 AM
    jenicris Ils n’ont aucuns arguments valables alors ils sortent toujours la même chose… Leurs disques commencent à être rayés
    jenicris posted the 06/03/2026 at 11:48 AM
    link571 c'est le comble du ridicule. Le soucis c'est que certains inventent des trucs c'est ça le soucis.
    D'ailleurs ça râle de pas jouer Kratos et pourtant ces même personnes critiquent Ragnarok, de toujours jouer Kratos
    C'est comme Intergalactic ça râlait car pas de new IP pour ND et maintenant ça râle car pas de TLOU3
    A moment donné faut être cohérent
    C'est pour cela que même une new IP ça aurait râlé, on l'a vu avec Intergalactic
    link571 posted the 06/03/2026 at 11:50 AM
    jenicris Tu as tout résumé
    metroidvania posted the 06/03/2026 at 11:51 AM
    Pas du tout fan du cube ni ruban qui parle. Fatigant ce genre de choses mais je vais pas louper ce gow ni aucun gros jeu ici. Clairement
    walterwhite posted the 06/03/2026 at 11:51 AM
    Quel pied ça va être
    brook1 posted the 06/03/2026 at 11:55 AM
    jenicris Beaucoup de ces blaireaux utilisent le mot woke sans en comprendre le sens ni la définition, il est là le problème
    xylander posted the 06/03/2026 at 12:03 PM
    jenicris Microsoft aurait commis ce truc, on les aurait massacré. Rien de personnel ni d'hostile. Autant ne pas appeler ça God of War.
    edgar posted the 06/03/2026 at 12:06 PM
    J’aime bien la (deuxième) femme de Kratos, elle a du charisme et de la personnalité.

    Soit tout le contraire d’une certaine « Aloy ».

    Ah oui j’oubliais, le Cube qui parle, comment ont-ils pu valider une telle absurdité ?

    Sinon ils sont où les remakes de la trilogie ?
    xylander posted the 06/03/2026 at 12:09 PM
    Et associer la femme à la flanelle rose et les explosions roses, pitié les mecs...
    xylander posted the 06/03/2026 at 12:14 PM
    Sinon, techniquement, ça reste une tuerie
    jenicris posted the 06/03/2026 at 12:15 PM
    brook1 c'est la mode d'utiliser des mots sans savoir ce que ça veut dire. C'est dire le level
    jenicris posted the 06/03/2026 at 12:16 PM
    xylander qu'on appelle pas ça GOW pourquoi pas, mais les noms que tu proposais c'était limite
    Après si on aime pas ce que propose ce jeu pas de soucis
    kamina posted the 06/03/2026 at 12:36 PM
    Le jeu à l'air plutôt prometteur, je pense que ce sera du joli Day One. N'empêche encore un personnage féminin (ce qui est logique), jamais autant ce sexe aura été mis en avant chez PlayStation dernièrement (Ghost of Yotei, TLOU2, Horizon, Intergalactic, GOW Laufey maintenant...).

    C'est clairement les dames qui dictent le tempo chez PlayStation en ce moment. Un peu de diversité devant la dose énorme de testostérone de Logan.
    hyoga57 posted the 06/03/2026 at 12:50 PM
    zekk jenicris Je vois qu’il y a quelques VRP Nintendo qui se sont perdus ici.
    ducknsexe posted the 06/03/2026 at 12:54 PM
    Ça aurais pu être une nouvelle licence que l'on y verrai que du feu. Dirigé une femme est pas dérangeant en soie, les joueurs ont bien dirigé Lara Croft. Je préfère jouer avec une faye qui est badass que l autre étron d intergalactic !
    cyr posted the 06/03/2026 at 01:06 PM
    jenicris zekk suffit pas de cliquer. Les titres sont assez clair pour savoir de quoi ça va parler.


    C'est comme les mec qui disent y en a marre des chartz, et quand la ps6 sortira il ne diront plus la même chose.

    Cliquer, ne pas cliquer. Vous n'êtes pas obliger de tous lire.

    Donc d'un côté ça se plaint, mais de l'autre quand c'est des jeux qui vous intéresse (pas vous spécialement), la c'est super.

    Mais bon ma première phrase aura le mérite d'attirer le public visé
    jenicris posted the 06/03/2026 at 01:09 PM
    cyr de mauvaise foi comme d'habitude quand c'est pas Nintendo
    Quand au titre, il est clair. Donc si ça te dérange qu'on ne parle pas que de Nintendo, clique pas
    deathegg posted the 06/03/2026 at 01:09 PM
    cyr Hey et si tu la fermais en faites ? Quand c'est Nintendo et les autres balltrou qui font ça toute l'année, pas de soucis, tu approuve et tu léche la grosse veine suintante avec un gros sourire de gogole.

    Et là, jeu Sony qui vient d'être annoncé, GNEU GNEU TROP D ARTICLES....
    wickette posted the 06/03/2026 at 01:21 PM
    Day ooone


    J’ai adoré que ce soit pas un prequel mais une histoire parallèle voir qui se passe légèrement après, ça a immédiatement passé ma hype de 40 à 100.


    J’ai des doutes niveau cohérence faut pas finir en multiverse de mythologies mais un scenario coherent et une immersion aussi travaillé Ue sur 2018/ragnarok

    Mais day one lui, j’espère 2027
    bennj posted the 06/03/2026 at 01:24 PM
    micheljackson ouah comment tes trop marrant on doit se fendre la poire avec toi en soirée.
    foxstep posted the 06/03/2026 at 01:30 PM
    C'est vraiment de gros tarés psycopathes aux gouts farfeulux les fanboys Nintendo

    cyr Va la bas mec >>>
    gat posted the 06/03/2026 at 01:30 PM
    Beaucoup se demandent pourquoi il y a ce putain de cube. Ce serait en fait un clin d’oeil de Donjons & Dragons.

    Et en quoi c’est woke de contrôler une femme dans un JV ? Possibilité qui existe depuis, bah depuis toujours en fait
    rider288 posted the 06/03/2026 at 01:39 PM
    Je pense qu'elle reviendra dans le vrai monde, et que dans le prochain, on aura Kratos et Faye en Egypte, à voir pour Atreus vu la fin de Ragnarok
    malroth posted the 06/03/2026 at 01:47 PM
    Cory n'etait pas sensé travailler sur une nouvelle ip SF ???
    zekk posted the 06/03/2026 at 01:58 PM
    jenicris
    cyr N’inverse pas les rôles, c’est toi qui vient te plaindre pas l'inverse, tu n'as qu’a pas cliquer sur les articles de GOW

    Tu as quand même un sérieux problème de nous reprocher tes propres comportements, une remise en question est plus que nécessaire à ce stade...
    cyr posted the 06/03/2026 at 02:14 PM
    zekk J'ai écrit cette phrase en me demandant combien de temps avant la descente.
    J'ai pas étais déçu.
    zekk posted the 06/03/2026 at 02:20 PM
    cyr c’est encore plus minable
    micheljackson posted the 06/03/2026 at 02:32 PM
    bennj
    51love posted the 06/03/2026 at 02:57 PM
    Intéressant

    merci pour l'article.

    Mouais, j'ai vraiment du mal à être convaincu par ce lore et ce cube pour un GoW niveau inspiration ils savaient pas quoi faire j'ai l'impression...

    Mais tout le reste c'est du très haut niveau.

    Hâte tt de même d'en voir plus, et ça sera achat day one à n'en pas douter pour moi sur .. ps6
    thekingofpop posted the 06/03/2026 at 03:14 PM
    Encore un jeu qui divise…un énième jeu de propagande à éviter !
    Et ce n’est pas une question d’incarner une femme…
    Qu’ils fassent faillite comme tant d’autres studios, je m’en fous complètement.
    zekk posted the 06/03/2026 at 03:27 PM
    thekingofpop
    thekingofpop posted the 06/03/2026 at 03:55 PM
    zekk

    David Jaffe (Le créateur de God of War):
    "Cela ressemble à de la merde, je vais être honnête avec vous. Ça me rappelle le jeu Forspoken.

    Voici la première chose à laquelle je pense quand je regarde cette bande-annonce. J'ai l'impression que c'est devenu le studio d'un producteur. Cory est incroyablement talentueux. Il est bien meilleur écrivain que je ne l'ai jamais été. C'est un homme intelligent. J'ai l'impression qu'on l'a forcé à se mettre dans une situation où on lui a dit: " On ne peut pas te donner d'argent pour faire quelque chose de nouveau; essaie de faire ce que tu veux, mais fais-le dans le contexte de God of War ". Je ne fais qu'inventer ces conneries. Je ne sais pas si c'est pour ça que ça a l'air comme ça. C'est juste que ça manque d'inspiration et que c'est ennuyeux. Il est mort. Ce jeu ne va pas réussir à faire ce qu'ils attendent de lui.

    On a l'impression que Cory ou quelqu'un d'autre a voulu écrire une histoire fantastique. Vous avez perdu le gore et la violence du premier jeu. Vous avez perdu le personnage - vous l'avez déjà perdu après 2018 parce qu'il a tellement changé qu'il n'était plus Kratos - maintenant vous avez perdu la mythologie identifiable du jeu. Vous m'avez perdu avec le cube et le petit personnage de Disney au début. Cela ressemble à de la fantaisie.

    S'ils avaient retiré God of War du titre, si vous ne connaissiez pas l'histoire de God of War, s'il n'y avait pas Kratos, si c'était juste l'histoire d'une déesse qui est morte, vous n'en parleriez pas... On dirait que c'est encore une fois la même chose. Personne n'a pris quelqu'un à part pour lui dire: " Ce n'est pas God of War ", je ne sais pas ce que c'est.

    Ça a l'air terne, ça a l'air répétitif, ça a l'air d'avoir déjà été fait. La couverture est terrible. Le nom est horrible. On dirait Forspoken. Il a cette saveur; il semble très peu inspiré"

    https://fr.egw.news/gaming/news/35227/god-of-war-creator-david-jaffe-criticized-the-new--8pikRPQE_
    zekk posted the 06/03/2026 at 04:04 PM
    thekingofpop David Jaffe le mec qui a craché sur tous les autres épisodes qui a fini sa carrière avec une daube infinie qui n’a aucune crédibilité et qui a une rancœur dingue envers le studio et Sony tu n'as pas plus crédible le petit fragile?
    jenicris posted the 06/03/2026 at 04:05 PM
    thekingofpop déjà rien que le comparo avec Forspoken est à ce plier de rire.
    Et je parle en connaissance de cause j'ai joué a ce dernier
    51love posted the 06/03/2026 at 04:08 PM
    thekingofpop


    autant je partage en parti l'opinion de ce cher David sur le jeu...

    Mais après la propagande ? Ou ça? Faut se faire soigner. Les anti woke devraient être contents ils ont une jolie blonde

    Ridicule

    D'ailleurs Forspoken ma rapidement traversé l'esprit hier soir, car ce type de lore ou tu te retrouves téléporter dans un autre monde hostile, je trouve ça assez bidon, ou plutôt "facile" pour être gentil, et l'idée d'y faire un gloubiboulga de divinités de tout à un tas de mythologie, ils se sont clairement pas foulés, pour l'originalité on repassera...

    Je suis pas tendre avec le projet sur cet aspect précis mais c'est aussi mon sentiment.
    ratchet posted the 06/03/2026 at 04:10 PM
    Le cube aura forcément une autre forme, tout comme l’épée hâte de voir!

    Franchement j’étais pas chaud à la base (lors des rumeurs) mais un jeu GOW dans un « THE VOID » façon Loki / Deadpool ça va être une dinguerie en terme de liberté avec toutes les mythologies bordel le rêve
    51love posted the 06/03/2026 at 04:20 PM
    ratchet un jeu Isekai occidental sur le thème God of War pour le projet secret de Cory Barlog, le rêve? Vraiment ? ^^


    A l'époque où il teasait un nouveau jeu plutôt SF, si on nous avait dit ça, il y aurait eu une levé de boucliers je pense

    Je me trompe peut être, mais heureusement les années sont passées et on a compris depuis longtemps que son projet SF na soit jamais existé (j'ai un peu oublié ce que disait les rumeurs), soit il a été mis sur la touche pour produire ce titre... A contre cœur ?
    mithrandir posted the 06/03/2026 at 04:23 PM
    Techniquement ça tabasse, c'est vraiment impressionnant, par contre autant j'accroche à l'héroïne et à son style de combat que je trouve stylés, autant une partie de la D.A me laisse vraiment perplexe, les effets roses c'est juste très laid et je vois pas non plus ce qu'un cube gélatineux façon D&D vient faire là, à suivre mais pour le moment pas vraiment hypé
    thekingofpop posted the 06/03/2026 at 05:37 PM
    zekk Je ne connais pas l’histoire entre lui et Sony/PlayStation, ni les raisons de son départ... En tout cas, le créateur de GOW a raison et a bien résumé ce à quoi ressemble la licence aujourd’hui, mais surtout à quel point elle a gravement divisé les joueurs et les fans de GOW.
    simbaverin posted the 06/03/2026 at 06:36 PM
    foxstep L’acteur qui a annoncé les remakes de God of War avait dit que c’était en early stage concernant le développement….
    Donc minimum 4 ans….et je parle même pas de la suite avec Kratos….
    marcus62 posted the 06/03/2026 at 06:52 PM
    Certains commentaires sont assez lunaires. Tristes et affligeants…

    Sinon, je me répète depuis hier soir ! Je l’ai revu en 4K, et quelle claque !
    C’est ce genre de présentation longue que j’apprécie beaucoup.

    Après une période un peu vide de gros jeu solo action-aventure narratif côté PlayStation (les années 2023 & 2024)
    PlayStation reprend du poil de la bête depuis l’année dernière.
    niflheim posted the 06/03/2026 at 07:08 PM
    Plus d'infos :

    Le prochain chapitre de la légendaire franchise God of War.

    La mort était censée être la fin, mais pour Laufey (Faye), guerrière et épouse de Kratos, une nouvelle aventure ne fait que commencer. Se réveillant subitement dans un monde étrange après sa mort, Faye découvre que les plans qu'elle avait mis en place pour protéger Kratos et Atreus en son absence sont désormais menacés.

    Pour sauver ceux qu'elle aime, Faye doit se frayer un chemin à travers l'au-delà des dieux – l'Éternel Temps – où des divinités impitoyables issues de toute la mythologie se disputent le pouvoir dans une terre imprégnée d'une magie dangereuse.

    Mettez à profit la vitesse, la maîtrise et la ténacité de Faye pour terrasser même les ennemis les plus redoutables avec une précision chirurgicale.


    Qui est Laufey ?

    Laufey (Faye) Gardienne des Jötnar, chef rebelle contre les dieux Ases oppressifs et protecteur solitaire des Bois Sauvages, Laufey est une guerriere dont la bravoure au combat était légendaire, même parmi les Géants.


    Une histoire incontournable

    Incarnez Laufey (alias Faye), guerrière, épouse de Kratos et mère d'Atreus. Faye est une guerrière puissante et inflexible, prête à tout pour protéger ceux qu'elle aime.


    Combats intenses et fluides

    Libérez la puissance des géants

    Maîtrisez des capacités dévastatrices et une magie puissante avec une précision mortelle dans des combats fluides et féroces contre des dieux et des créatures mythiques issus de multiples mythologies.


    Un vaste monde à explorer

    L'au-delà des dieux

    Explorez l'au-delà époustouflant et immense des dieux, l'Éternel Temps, où des dieux de nombreuses mythologies s'affrontent pour le pouvoir au sein de paysages somptueux et éthérés.



    - Faye a propos du masque qui la tourmente: "non, non, non. Ce n'est pas possible. C'est impossible. S'il y a un autre masque, leur chemin (à Kratos et Atreus) est dangereux. Je dois trouver un moyen de rentrer"

    - Faye semble reconnaitre cette créature prise au piège

    En coulisses, Phranque est bien plus qu'un simple gadget. Cory Barlog, directeur créatif chez Santa Monica Studio, a confié à IGN que le cube est « l'un de ses éléments les plus importants », tandis qu'Ariel Lawrence, la directrice du jeu, a exprimé l'espoir que « tout le monde s'attache à ces rubans et à ce cube gélatineux »

    - L'épée cache bien des secrets. Faye une fois qu'elle libère l'enfant, il lui dit après: "cette épée, elle est bien plus puissante que vous ne le pensez"

    - Quand Faye se bat contre Begtse, elle lui dit: "Pourquoi as-tu peur de cette épée ?"

    - Je pense que Faye rencontrera Thor qui a atteint l'au-delà mais dans quel état d'esprit ? Thor et Laufey s'étaient livrés une grande bataille qui avait tout ravagé (le cratère à Vanaheim avec l'éclair gelé)
    Et la mission de Baldur envoyé par Odin au début de GoW 2018 était de trouver Faye.

    Kratos ayant réussi a changé son destin grâce à Atreus et à faire entendre raison Thor par la suite. Il ne fait cependant pas mention de Laufey dans GoW R, juste que l'éclair gelé lui ai familier lors de son premier affrontement avec Kratos.

    - Athena fait également partie de ces Dieux de l'au-delà

    - Sekhmet : les textes égyptiens la présentent comme la fille du dieu Soleil, Râ, incarnant l’œil de ce dernier.

    - Les dialogues cachés dans les fichiers de God of War Ragnarok qui normalement annonce le début de ce qui se passera après GoW R se déroulent comme ceci:

    Atreus : "Réveille-toi. Je pense qu'on est proches."
    Mau : "Mau ?"
    Atreus : "Hé, tu as insisté pour venir. Allez, jetons un œil."
    Mau : "Mau."
    Atreus : "J'espère que tu as raison. On dirait qu'on l'a trouvé."

    Atreus semble communiquer avec un mau égyptien qui est une race de chat originaire d'Egypte, de part ses dons divins de langage. Et on sait qu'il est parti à la recherche des Géants.

    Mau était aussi le nom du chat considéré comme représentant, ou incarnant, le dieu soleil Râ, et possédant les traits de caractère et les pouvoirs de la divinité.




    thekingofpop 51love David Jaffe : Vous avez perdu le personnage - vous l'avez déjà perdu après 2018 parce qu'il a tellement changé qu'il n'était plus Kratos

    Sacré David c'est pas la première fois qu'il dit ça. C'est à se demander si c'est lui qui a créé le premier God of War :

    Thor : "Je vois pourquoi mes fils ont perdu. Même si tu n'es plus celui que tu étais. Mais moi je ne suis pas comme eux. Quant à ton fils ? Le Père de tout a des projets pour lui." (et il est possible de retrouver la dent de Thor pour l'anecdote)

    Le voilà... Voilà le dieu de la guerre

    David Jaffe doit être dégoûté de ne plus être chez Santa Monica. Quand tu vois la maestria de GoW R dirigé par Eric Williams qui est là depuis les tous débuts du studio et dont Cory Barlog avait totalement confiance.

    Avec ce final et cette conclusion qui font tout simplement honneur à la première trilogie. Sinon il n'y aurait pas non plus de remake si ils ne savent plus où ils vont dans l'histoire.
    simbaverin posted the 06/03/2026 at 09:00 PM
    guiguif C’est pas gentil de dire ça quand même l’ami. Les gens ont le droit d’être déçu pour l’absence de Kratos et de ne pas jouer….
    simbaverin posted the 06/03/2026 at 09:42 PM
    niflheim Le voilà... Voilà le dieu de la guerre

    Que veux-tu dire avec cette vidéo ?
    guiguif posted the 06/03/2026 at 09:42 PM
    simbaverin C'est un spinoff, c'est comme se plaindre de ne pas jouer Mario dans Luigi's Mansion
    xylander posted the 06/04/2026 at 10:49 AM
    C'est un usage abusif du titre God of War. C'est de la pure fantaisie Disney pour casual...
    lautrek posted the 06/04/2026 at 11:03 AM
    micheljackson la gueule de son commentaire, on dirait les lesbiennes d'origami
    simbaverin posted the 06/04/2026 at 01:35 PM
    guiguif oui je sais c’est un spinoff. Après le studio est très ambitieux sur ce spinoff. Mais le retour de Kratos va prendre du temps. Si on compte à partir de God Of Raganrok, cela va prendre 8 années pour le retour de Kratos….minimum….
    mattewlogan posted the 06/05/2026 at 06:17 AM
    Le jeu a l’air épique
    Ça va être une grosse tuerie, j’ai trop hâte
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