Actualité générale

Depuis le 14 juillet,. Si l'on en croit ce que rapporte nos confrères de. La dernière grève dans notre industrie remonte aux années 2016/2017 et avait duré 183 jours.Le syndicat a déclaré dans un communiqué : "Outre les protections liées à l'intelligence artificielle,demandeLe syndicat demande également que les acteurs filmés aient la même période de repos de cinq minutes par heure que les acteurs hors caméra. Le syndicat souhaite également la présence d'un médecin sur le plateau en cas de cascades ou de travaux dangereux, tout comme sur un plateau de cinéma ou de télévision. D'autres demandes incluent l'interdiction des cascades lors des auditions filmées par des candidats eux-mêmes et des protections contre le stress vocal., directeur exécutif national du syndicat et principal négociateur, a déclaré :Les dix entreprises concernées par cette potentielle grêve sont les suivantes :