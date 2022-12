Des sources ont donné à Insider Gaming un accès exclusif aux détails des éditions standard et deluxe de Final Fantasy 16.

Final Fantasy 16 Edition Standard

Bonus de précommande :

- Arme "Braveheart"



- Accessoire "Porte-bonheur de Ketsy"



- Accessoire "Lunettes d'érudit



- "Le porte-bonheur de Ketsy" est un accessoire qui augmente le nombre de gils que vous pouvez obtenir lorsque vous êtes équipé.



- Les "Lunettes de l'érudit" sont des accessoires qui augmentent le nombre de points d'expérience que vous pouvez obtenir lorsqu'ils sont équipés.



- La date d'expiration de chaque récompense numérique est le 31 décembre 2030 à 23h59. Veuillez l'utiliser jusqu'à la date d'échéance.

Afin d'obtenir chaque avantage numérique, une connexion Internet est nécessaire.

*Pour recevoir chaque avantage numérique, vous devez vous connecter au PlayStation™Network.

Chaque avantage numérique peut être reçu à partir du "Menu principal > Système > Poste d'objet" dans le jeu. Le "Item Post" sera déverrouillé après environ 2 heures de progression dans le jeu.

Chaque avantage numérique peut être vendu à une date ultérieure.

Final Fantasy 16 Deluxe Edition

L'édition Digital Deluxe comprend :

- Tout ce qui se trouve dans l'édition standard



- Mini art book numérique



- Mini-piste sonore numérique



- *Le Digital Mini Artbook et la Digital Mini Soundtrack (ci-après dénommés le "Contenu") sont disponibles via le Square Enix Digital Content Viewer.

Square Enix Digital Content Viewer est inclus dans ce produit et sera automatiquement téléchargé à la date de sortie de ce produit. Si vous avez déjà téléchargé Square Enix Digital Content Viewer, vous pouvez consulter et visualiser ce contenu sans téléchargement supplémentaire.

Final Fantasy 16 sortira le 22 juin 2023 sur la PlayStation 5.