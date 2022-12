The Snitch c'est le nouveau gars sûr des leak sur Twitter : ce dernier travaillerait pour Youtube et aurait donc accès aux vidéos uploadées en avance par les différents éditeurs. Il se charge ensuite de masquer tout ça dans des messages plus ou moins cryptiques sur ce compte et pour le moment tout ce qu'il a balancé s'est avéré exact. Pour faire comprendre la date, The Snitch s'est fendu d'un petit poème dans lequel il est possible de lire entre les lignes une date pour Final Fantasy XVI : ça serait pour le 22 juin 2023, une date qui colle avec les prévisions de Square Enix qui tablait uniquement sur un "première moitié de 2023".



in the loneliness of the night

a light blinded my eyes

twenty two grains of sand .... "22 grains de sables"

and a crystal that protected me

six nations divided...."6 nations"

a common language.....

— The Snitch (@insider_wtf) December 1, 2022

Bonsoir Gamekyo,en lisant les dernières news, il semble qu'il y ait une accélération autour de la communication de Final Fantasy XVI.Évidemment, les Game Awards nous permettront d'en savoir plus sur le jeu (gameplay, histoire etc) mais soyons honnêtes, ce qui nous intéresse quand même, c'est bien la date.En parcourant les quelques news ici et là sur le net, je suis tombé sur cet article tiré d'un insider (bon lol) qui serait crédible (lol again)...A voir donc si tout cela se révèle exacte donc pour une potentielle sortie lesachant que les précos devraient avoir lieu la semaine pro (7/8 décembre).