SONY Waypoint
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Final Fantasy VII Rebirth
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name : Final Fantasy VII Rebirth
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : PC
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SONY Waypoint
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name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 05/01/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
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Hamaguchi dit avoir terminé FFVII Part 3 plus de 40 fois et le jeu aura une sortie plutôt proche
Interview


Lorsque nous nous sommes entretenus en 2025, vous aviez mentionné que le développement du troisième jeu avançait bien : vous aviez finalisé le scénario et commencé à travailler sur le gameplay de base. Sans entrer dans les détails, pourriez-vous nous faire part de l'état d'avancement du jeu ?


Nous sommes très enthousiastes quant à l'avancement actuel du jeu. J'ai déjà terminé plus de 40 parties en entier ! J'ai hâte que le plus grand nombre possible de personnes puissent découvrir le jeu par lui-même, et l'équipe et moi-même travaillons d'arrache-pied pour offrir une expérience de jeu inoubliable.

À vrai dire, le travail de peaufinage du troisième volet s'intensifie

Alors que vous vous apprêtez à voir s'achever la trilogie « Remake », que ressentez-vous à l'idée de tourner la page sur un chapitre aussi important de votre vie ?


Avec le recul, la ligne d’arrivée de ce projet me semblait incroyablement lointaine à ses débuts. Mais aujourd’hui, j’ai l’impression que le temps a filé à une vitesse surprenante, en partie parce que nos journées de développement étaient si bien remplies et riches en événements.

Pour moi, Final Fantasy VII est un titre vraiment spécial que j’ai profondément admiré, même en tant que créateur. C’est pourquoi j’ai toujours eu la conviction que cette série de remakes devait être à la hauteur des attentes des fans qui n’ont cessé de manifester leur amour pour FFVII, et honorer les efforts de mes collègues créateurs qui m’ont accompagné jusqu’à présent.

Je participe moi-même à ce projet depuis plus de dix ans, mais avec ce dernier volet, j’ai la profonde certitude que nous allons pouvoir offrir une expérience qui fera dire aux gens : « Je suis content d’être resté fidèle à la série jusqu’à la fin. » C’est ce que je ressens au plus profond de mon cœur. Pour les nombreux fans qui nous ont soutenus tout au long de ce long parcours, j’espère sincèrement que le temps que vous avez passé à suivre cette histoire jusqu’à sa conclusion restera gravé dans votre mémoire, comme un souvenir précieux. Mon souhait, du fond du cœur, est que nous vous offrions une conclusion à la hauteur de vos attentes.

Comment parvenez-vous à trouver le juste équilibre entre le fait de développer l'histoire de FFVII sur trois jeux tout en restant fidèle à la vision originale ?


Le plus grand défi a consisté à évaluer minutieusement, titre par titre, jusqu’où pousser respectivement la « nostalgie » et l’« innovation », afin qu’elles s’équilibrent.

Pour les joueurs familiers avec le jeu original, je pense que ce qui importe va au-delà de l’intrigue elle-même : ce sont les relations entre les personnages et les émotions qu’ils ont ressenties en découvrant cet univers. Ce sont là des éléments que nous ne pouvons pas nous permettre de traiter à la légère. En même temps, pour les joueurs qui découvrent FFVII aujourd’hui, nous devions moderniser la présentation et le design afin de les adapter aux sensibilités actuelles ; sinon, l’expérience elle-même n’aurait tout simplement pas trouvé d’écho. C’est pourquoi nous avons adopté des approches modernes en matière d’expression visuelle tout en préservant le cœur émotionnel et les relations entre les personnages qui ont tant séduit dans le jeu original.

Plutôt que de présenter cela comme un simple choix binaire entre « préserver ou changer » quelque chose, nous avons sans cesse réévalué la manière d’interpréter ces notions de « nostalgie » et d’« innovation », ainsi que la manière de les exprimer. À mesure que nous avons développé l’histoire sous la forme d’une trilogie, cette réflexion est restée cohérente. C’est ainsi que nous avons abordé la création de la série Final Fantasy VII Remake dans son ensemble.

Une sortie pas si lointaine ?


Avec des titres d'envergure comme celui-ci, il est courant qu'un long intervalle sépare le premier et le deuxième volet. Cependant, comme il s'agissait de portages, nous avons estimé pouvoir les proposer sans laisser s'écouler trop de temps. Nous souhaitons tirer parti de ce rythme et de cette dynamique pour relier les expériences entre elles sans aucune rupture, du Remake au Rebirth, jusqu'au troisième volet qui les suivra.
Nintendolife - https://www.nintendolife.com/features/its-rare-for-me-to-make-downtime-naoki-hamaguchi-talks-final-fantasy-viis-packed-and-eventful-development
    tags : xbox square enix pc remake ps5 switch final fantasy vii rebirth
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    icebergbrulant, mugimando
    posted the 05/01/2026 at 04:19 PM by jenicris
    comments (13)
    manix posted the 05/01/2026 at 04:25 PM
    je suis prêt à me battre
    ducknsexe posted the 05/01/2026 at 04:30 PM
    https://youtube.com/shorts/Yb3HgduEECA?is=hdh9QACR2R3fMT9L
    icebergbrulant posted the 05/01/2026 at 04:31 PM
    On sait pourquoi il a fini le jeu 40 fois !



    C’est pour avoir 40/40 chez Famitsu !
    verseb posted the 05/01/2026 at 04:31 PM
    Rebirth est un jeu exceptionnel. Je languis la suite.
    brook1 posted the 05/01/2026 at 04:33 PM
    Espérons des nouvelles cette été
    ravyxxs posted the 05/01/2026 at 04:36 PM
    Un dev qui joue à son jeu avant la sortie, que tout les FDP dans l'industrie prenne exemple, en commençant par VOID Interactive et les devs de Samson, Mindseye,Concord, Marathon,Fairgames etc...

    Jeu buggé, IA complètement pété dans tous les sens,jeu pas fun et j'en passe...

    Plein de drapeau rouge *red flag* qui te disent qu'il y a anguille sous roche !! Je vais bien kiffer cette trilogie, j'ai tenu sans avoir fait le premier volume
    mugimando posted the 05/01/2026 at 04:36 PM
    Espérons KHIV et FFVII en 2027 day one les deux !
    ouroboros4 posted the 05/01/2026 at 04:38 PM
    Vivement le faire sur PS5 Pro
    altendorf posted the 05/01/2026 at 04:40 PM
    ravyxxs
    natedrake posted the 05/01/2026 at 04:55 PM
    mugimando Impossible que les deux sortent la même année. Par contre, en 2027, ce sont les 25 ans de KH, donc on aura plein d'infos sur KH IV.
    jenicris posted the 05/01/2026 at 04:57 PM
    natedrake quand on y pense vivement plus de nouvelles de KHIV et DQXII
    Ca commence à devenir long
    22 posted the 05/01/2026 at 05:03 PM
    40 foué quand même, effet radio saturé, persso j'aurais finir par détester mon jeu
    natedrake posted the 05/01/2026 at 05:04 PM
    jenicris Yep, avec le trio FF VII Part 3/KH IV/DQ XII, SE peut faire très mal. Mais en attendant, il faut encore patienter un petit moment.
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