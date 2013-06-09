Tom Henderson (bien connu pour les hardware PlayStation) y a peu, a évoqué l'idée que Sony pensait à reporté sa future PS6 et maintenant c'est directement depuis le japon qu'on évoque cela, car selon Sandstone Insight Japan (analyste) et notamment David Gibson (réputé fiable pour tout ce qui gravite dans la technologie au japon pour les investisseurs):
- La division Jeux vidéo poursuit son excellent troisième trimestre : les résultats de Sony pour le troisième trimestre devraient dépasser les attentes du marché, grâce aux ventes de jeux développés en interne et par des tiers.
- Prolongation du cycle de vie de la PlayStation : Sony prévoit de prolonger le cycle de vie de la PS5, et la sortie de la PS6 devrait être retardée plus longtemps que prévu.
Kepler, leaker AMD, très fiable également, évoque également cette possibilité, et que suite a tout ces problèmes autour de l'IA, la date de sortie de la PS6 qui était jusqu'à gravé dans le marbre, ne l'est plus.
Il parle de 1 ou 2 ans de report possible ou là technologie de la PS6 serait pas modifié et si le report est de 3 ans, les specs de la PS6 changerait.
Bref autant y a pas si longtemps il était sur de 2027, autant maintenant c'est plus le cas.
Microsoft qui espérait dégainer en premier finalement va continuer à perdre des parts de marché face à Sony. C'est vraiment le Game Over pour eux.
pour une technologie qui restera celle de 2027 selon l'insider kepler
https://www.gamekyo.com/blog_article483697.html
Sony est surtout gentiment en train d'attendre de voir si cette course à l'IA (avec tout ce que ça engendre derrière) va retomber à un moment ou si ça continue de partir dans des délires et adaptera ses plans en fonctions
Trop de bons jeux à faire dans tous les cas, pas pressé de passer à la suivante, surtout quand on sait ce qui se passe dans l'industrie dans le monde, autant dans le développement de jeux que dans le hardware.
