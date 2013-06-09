SONY Waypoint
Sony Interactive Entertainment
143
name : Sony Interactive Entertainment
official website : http://eu.playstation.com/europe/europe_select.jhtml
SONY Waypoint
187
name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 01/24/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
articles : 2142
visites since opening : 7731932
subscribers : 222
bloggers : 4
Sony prévoirait une prolongation du cycle de vie de la PS5. La sortie de la PS6 serait retardée
Business & stratégie commerciale


Tom Henderson (bien connu pour les hardware PlayStation) y a peu, a évoqué l'idée que Sony pensait à reporté sa future PS6 et maintenant c'est directement depuis le japon qu'on évoque cela, car selon Sandstone Insight Japan (analyste) et notamment David Gibson (réputé fiable pour tout ce qui gravite dans la technologie au japon pour les investisseurs):

- La division Jeux vidéo poursuit son excellent troisième trimestre : les résultats de Sony pour le troisième trimestre devraient dépasser les attentes du marché, grâce aux ventes de jeux développés en interne et par des tiers.

- Prolongation du cycle de vie de la PlayStation : Sony prévoit de prolonger le cycle de vie de la PS5, et la sortie de la PS6 devrait être retardée plus longtemps que prévu.


Kepler, leaker AMD, très fiable également, évoque également cette possibilité, et que suite a tout ces problèmes autour de l'IA, la date de sortie de la PS6 qui était jusqu'à gravé dans le marbre, ne l'est plus.
Il parle de 1 ou 2 ans de report possible ou là technologie de la PS6 serait pas modifié et si le report est de 3 ans, les specs de la PS6 changerait.

Bref autant y a pas si longtemps il était sur de 2027, autant maintenant c'est plus le cas.
https://www.sandstoneinsightsjapan.com/post/sony-group-6758%EF%BC%89%EF%BC%8D%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%83%A8%E9%96%80%E3%81%AE%E5%A5%BD%E8%AA%BF%E3%81%8C%E7%AC%AC3%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E3%82%92%E7%89%BD%E5%BC%95%E3%80%81%E4%BB%8A%E5%BE%8C%E3%81%95%E3%82%89%E3%81%AA%E3%82%8B%E4%B8%8A%E6%98%87%E4%BD%99%E5%9C%B0%E3%81%82%E3%82%8A
    tags : sony ps6
    posted the 01/24/2026 at 03:05 PM by jenicris
    comments (41)
    walterwhite posted the 01/24/2026 at 03:08 PM
    Parfait, toujours la sensation qu’on a à peine effleuré le potentiel de la machine. La PS6 en 2030 c’est un bon moove
    gamerdome posted the 01/24/2026 at 03:15 PM
    Contrairement à la date de sortie, le prix et les perf ne changeront pas, donc je ne vois pas pourquoi s'en réjouir.
    wickette posted the 01/24/2026 at 03:23 PM
    En même temps vu le prix de la ram, des ssd et des processeurs surtout le 2/3nm TSMC..ce serait catastrophique une console nouvelle dans les prochaines années
    grospich posted the 01/24/2026 at 03:29 PM
    Nintendo a un boulevard.

    Microsoft qui espérait dégainer en premier finalement va continuer à perdre des parts de marché face à Sony. C'est vraiment le Game Over pour eux.
    pcverso posted the 01/24/2026 at 03:33 PM
    Gta6 sera le test
    skuldleif posted the 01/24/2026 at 03:34 PM
    on le rappel
    pour une technologie qui restera celle de 2027 selon l'insider kepler
    https://www.gamekyo.com/blog_article483697.html
    kenjushi posted the 01/24/2026 at 03:36 PM
    Si Sony repousse la sortie de leur Ps6, c'est pas pour prolonger la vie de la Ps5 mais uniquement pour éviter de se prendre un gros bashing de la part des joueurs : sortir la PS6 fin 2027 comme prévue avec les prix délirants de la ram et autres composants informatiques, c'est vendre une console à plus de 1000€ (même si ont sait très bien que ce sera le cas pour la ps6 pro).

    Sony est surtout gentiment en train d'attendre de voir si cette course à l'IA (avec tout ce que ça engendre derrière) va retomber à un moment ou si ça continue de partir dans des délires et adaptera ses plans en fonctions
    jenicris posted the 01/24/2026 at 03:36 PM
    skuldleif c'est ce que je mentionne plus haut.
    zekk posted the 01/24/2026 at 03:37 PM
    gamerdome quand on est pas un attention whore, on s'en fout un peu ...
    djfab posted the 01/24/2026 at 03:41 PM
    grospich : "Nintendo a un boulevard." : pourquoi !? La PS5 est encore là et des très gros jeux arrivent !!
    skuldleif posted the 01/24/2026 at 03:41 PM
    grospich selon kepler MS commercialisera sa console de tel sorte qu'un parc restreint ne poserait pas probleme , c'est donc qu'ils n’espèrent rien et que tu leur prete des intention qu'ils n'ont pas
    leonr4 posted the 01/24/2026 at 03:43 PM
    2028/2029.
    soulfull posted the 01/24/2026 at 03:46 PM
    Bonne nouvelle. Aucune envie de me payer une nouvelle console depuis la Switch 2. Et j'ai trop de jeux à terminer en plus.
    heracles posted the 01/24/2026 at 03:51 PM
    Ce serait malin de baisser le prix de la PS5 Pro et compter sur celle-ci !
    ravyxxs posted the 01/24/2026 at 03:58 PM
    rien ne presse
    ouroboros4 posted the 01/24/2026 at 04:03 PM
    grospich je vois pas pourquoi. La PS5 se vend très bien et dépassera probablement la PS4
    senseisamaleretour posted the 01/24/2026 at 04:08 PM
    Elle va la retardé comme la switch 1
    brook1 posted the 01/24/2026 at 04:17 PM
    Les devs n'en veulent pas et ils le disent ouvertement en interview, pour leur console portable, je la vois sortir avant.
    ouroboros4 posted the 01/24/2026 at 04:18 PM
    Aucun regret surtout avec ma PS5 Pro et l'arrivée du PSSR 2.0
    aozora78 posted the 01/24/2026 at 04:26 PM
    Si la generation PS5 peut-être à la fin un début terrible et un SIE qui revient sur un bon rythme de sorties et de qualité ça me va.

    Trop de bons jeux à faire dans tous les cas, pas pressé de passer à la suivante, surtout quand on sait ce qui se passe dans l'industrie dans le monde, autant dans le développement de jeux que dans le hardware.
    guiguif posted the 01/24/2026 at 04:29 PM
    J'aurai du prendre la pro au dernier Black Friday
    altendorf posted the 01/24/2026 at 04:34 PM
    Tant mieux. Il faut arrêter avec ces cycles "courts" qui ne permettent jamais de vraiment profiter du potentiel d'une console à 100%. Si le bordel de la RAM et des tarifs peuvent changer les choses, c'est parfait.
    senseisamaleretour posted the 01/24/2026 at 04:36 PM
    ouroboros4 on est biiiieennn
    ouroboros4 posted the 01/24/2026 at 04:37 PM
    guiguif yen aura d'autre !

    senseisamaleretour
    nyseko posted the 01/24/2026 at 04:55 PM
    C'est une plutôt bonne nouvelle pour les joueurs PC qui pourront garder leur carte graphique plus longtemps.
    sardinecannibale posted the 01/24/2026 at 05:14 PM
    Et sinon, il y aura des jeux ou pas ?
    guiguif posted the 01/24/2026 at 05:20 PM
    sardinecannibale Janvier/Fevrier : Code Vein 2, Nioh 3, Dragon Quest VII Reimagined, BlazBlue : Entropy Effect X, Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, High On Life 2, Reanimal, Rune Factory : Guardians of Azuma, Ys X : Proud Nordic, Resident Evil Requiem.

    Fais-moi un cheque please
    supasaiyajin posted the 01/24/2026 at 05:30 PM
    Je me dis, "tiens une news sur PlayStation et la PS6". Il y aura quelqu'un qui va ramener la Switch dans l'histoire et un autre qui va nous dire qu'il n'y a pas de jeux sur PS5. Ca n'a pas loupé visiblement.

    Plus sérieusement, comme beaucoup, je pense que ça ne dérangera personne. Autant la PS3, la gen était vraiment longue et on commençait à sentir les limites techniques, autant la PS5, il y a encore largement de quoi faire.
    solarr posted the 01/24/2026 at 05:30 PM
    nyseko 10 ans mes cartes graphiques, et toujours en train de faire tout tourner.
    foxstep posted the 01/24/2026 at 05:31 PM
    Déjà que Ragnarok vient d'avoir une Maj pour baisser les graphs et éco l'elecricité et y'en a ils veulent une next gen en 2027 , en plus de la Pro qui déja des majs UP graphics etc , mdr aucun sens qu'ils retardent la PS6 pour 2030 au plutôt
    shambala93 posted the 01/24/2026 at 05:51 PM
    J’attends les first party chez Sony et ça ronronne. Vivement Wolverine mais ND Santa Monica et la fermeture de Japan studio…
    ghouledheleter posted the 01/24/2026 at 05:52 PM
    Elle peut aller a l'aise jusqu'en 2030.
    snave posted the 01/24/2026 at 06:06 PM
    sardinecannibale Tu vis dans un monde parallèle ou ? Il y en a énormément des jeux. J'englobe tout, jeux tiers + exclus, hein.
    ouroboros4 posted the 01/24/2026 at 06:12 PM
    supasaiyajin mais non arrête puisqu'on te dit que ce sont les fanboy Playstation qui viennent chercher des noises
    malroth posted the 01/24/2026 at 06:31 PM
    Ils peuvent facile tenir jusqu'en 2035 ^^

    Rien ne presse en realité. Ya assez de puissance qui n'est meme pas encore exploité à 100%. La preuve sera avec GTA 6 et TW4
    mooplol posted the 01/24/2026 at 08:14 PM
    C'est pour le mieux, ils ont toujours pas exploité la generation et sorti très peu de jeux non cross gen. Et vu la crise économique, un ps6 parait dispensable d'autant plus que si les jeux vitrines sont des cross gen ps5
    zerdow posted the 01/24/2026 at 08:44 PM
    Ouroboros4 y’a littéralement un gars qui as évoquer Nintendo avec QUATRE petits mots. Donc oui bien loin de votre mini gay pride pro Sony ambulante qui débarque sous tout les article parlant de Switch 2. Je vois pas les « pro N » du site venir cassez les couilles sous les articles PlayStation bizarrement.
    elicetheworld posted the 01/24/2026 at 08:46 PM
    C'est une bonne chose cela leur permettra de produire suffisamment de ps6 pour pouvoir faire un excellent lancement,de pouvoir consolider leur projet sur leur prochain hardware,et surtout de réhabiliter la ludothèque de la PS5 qui est tout sauf marquant.
    ouroboros4 posted the 01/24/2026 at 08:58 PM
    zerdow C'est déjà un de trop(maintenant deux en faite).
    Et sinon garde tes exemples de gay, aucun fanboy Sony ne lèche les fesses autant que les fanboy Nintendo.
    Bref va faire tes amourettes avec tes amis Nintendo
    zerdow posted the 01/24/2026 at 09:14 PM
    Ouroboros4 ptdr , assume mec y’a pas de mal on est en 2026 tu peu l’avouer c’est cramé

    Surtout que je parle pas de kiff sur une marque ou d’amour maladif. J’dis juste que tu casse bien burnes avec tes fuck boy. Par contre ici ne serait qu’évoquer Nintendo et tu te met dans tout tes états , il s’agirait de grandir. M’enfin bref j’oublie un peu vite que je parle à un mec qui parle de « courage » quand il dit à Cyr qu’il as pas les couilles de « le citer » quand il parle de lui alors qu’on est en train de parler de JV sur un site. A mourir de rire.

    Je ne viendrais pas lire t’as prochaine réponse au passage j’ai plus que 8 ans. Je te laisse en pet sous tes articles Sony.
    ouroboros4 posted the 01/24/2026 at 09:19 PM
    zerdow Personne n'est cramé hormis les fanboy Nintendo suffit de les relire(voir un qui a pris des exemples gay si c'est un signe).
    Ah forcément je casse les couilles mais les fanboy Nintendo non?
    D'ailleurs qui se prend des ban à tour de bras pour revenir avec un VNP? C'est bien le fanboy Nintendo qui agace tout le monde(même l'admin d'ailleurs).

    Et oui je préfère qu'on me cite, sinon j'en déduis que tu as pas les couilles pour que je vois ton message.
    Idem quand on va sur ma page perso pour applaudir les insultes de Negan avec un +1000.
    Bref va jouer j'ai pas de temps à perdre avec un random qu'on ne jamais sauf pour défendre ses amours
