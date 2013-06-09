- La division Jeux vidéo poursuit son excellent troisième trimestre : les résultats de Sony pour le troisième trimestre devraient dépasser les attentes du marché, grâce aux ventes de jeux développés en interne et par des tiers.



- Prolongation du cycle de vie de la PlayStation : Sony prévoit de prolonger le cycle de vie de la PS5, et la sortie de la PS6 devrait être retardée plus longtemps que prévu.

Tom Henderson (bien connu pour les hardware PlayStation) y a peu, a évoqué l'idée que Sony pensait à reporté sa future PS6 et maintenant c'est directement depuis le japon qu'on évoque cela, car selon Sandstone Insight Japan (analyste) et notamment David Gibson (réputé fiable pour tout ce qui gravite dans la technologie au japon pour les investisseurs):Kepler, leaker AMD, très fiable également, évoque également cette possibilité, et que suite a tout ces problèmes autour de l'IA, la date de sortie de la PS6 qui était jusqu'à gravé dans le marbre, ne l'est plus.Il parle de 1 ou 2 ans de report possible ou là technologie de la PS6 serait pas modifié et si le report est de 3 ans, les specs de la PS6 changerait.Bref autant y a pas si longtemps il était sur de 2027, autant maintenant c'est plus le cas.