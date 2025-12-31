profile
KeplerL2 "il ne faut pas se réjouir du report de la next gen"
leaker principal de tout ce qui concerne les next gen
selon lui ,malgré un report l' APU de la PS6 ne fera pas l'objet de changements , ainsi une PS6 qui aurait dut sortir en 2027 aurait la meme puissance en 2029.

https://www.neogaf.com/threads/insider-gaming-ram-price-increases-could-see-next-generation-console-releases-delayed.1691763/post-271123279
    posted the 12/31/2025 at 07:58 PM by skuldleif
    jenicris posted the 12/31/2025 at 08:06 PM
    Ce qu'il dit est totalement logique pour la technologie; maintenant ça change pas le fait que la grande majorité des joueurs ne veulent pas d'une next gen pour 2027, y a qu'à voir sur GK.
