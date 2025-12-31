accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
23
Likes
Likers
Who likes this ?
iiii
,
link49
,
milo42
,
kurosama
,
raph64
,
minx
,
torotoro59
,
lughost30
,
sephiroth07
,
biboys
,
giusnake
,
barberousse
,
suzukube
,
solidfisher
,
zozoba
,
shaco
,
jamrock
,
motomoto
,
spartan1985
,
halki
,
negan
,
calishnikov
,
kleoo
skuldleif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
732
visites since opening :
1711082
skuldleif
> blog
KeplerL2 "il ne faut pas se réjouir du report de la next gen"
leaker principal de tout ce qui concerne les next gen
selon lui ,malgré un report l' APU de la PS6 ne fera pas l'objet de changements , ainsi une PS6 qui aurait dut sortir en 2027 aurait la meme puissance en 2029.
https://www.neogaf.com/threads/insider-gaming-ram-price-increases-could-see-next-generation-console-releases-delayed.1691763/post-271123279
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 12/31/2025 at 07:58 PM by
skuldleif
comments (
1
)
jenicris
posted
the 12/31/2025 at 08:06 PM
Ce qu'il dit est totalement logique pour la technologie; maintenant ça change pas le fait que la grande majorité des joueurs ne veulent pas d'une next gen pour 2027, y a qu'à voir sur GK.
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo