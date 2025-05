- Même si c'est pas nouveau Neil Druckmann mentionne de nouveau, les deux directeurs qu'il a ses côté Kurt Margenau (Uncharted 2,3,4, Lost Legacy, TLOU1 et 2) et Matthew Gallant (TLOU, U4, TLOU2).



- Pour la nouveauté , il mentionne pour la première fois le nom de la co-scénariste de Intergalactic : Claire Carré.



- Il dit que quand il est absent, notamment pour la série TLOU, ce sont eux qui le remplacent et dirigent le jeu a sa place. Et une fois qu'il revient ils discutent de tout cela, notamment de leurs choix. Parfois il est pas d'accord mais au final admet qu'il a tort.

- Il parle de l'autre jeu en développement chez Naughty Dog, ou il est davantage producteur.



- Un peu comme un mentor, il observe cette autre équipe (se sont ses termes). Il donne son avis, un peu comme un superviseur.