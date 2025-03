Ce qui préoccupe le plus Nomura, c'est la logistique de l'atterrissage. Pour faire atterrir un dirigeable géant, il faut une surface large et plate comme une piste d'atterrissage, mais si l'on procède de cette manière, le véhicule aura beaucoup moins de liberté quant à l'endroit où il se posera.



Selon lui, il suffisait autrefois de faire atterrir sa petite icône de dirigeable pour que tout se passe bien, mais l'échelle graphique étant désormais plus réaliste, cela ne suffit plus. Tant que ce problème ne sera pas résolu, il pense que voler à bord d'un dirigeable sera un véritable défi pour sa team.



Hamaguchi disait disait y a quelques temps qu'ils étaient confiant d'y arriver.

Nomura dit qu'en fait, il n'y a pas que le dirigeable. Il y a beaucoup d'autres choses qu'ils doivent encore comprendre à propos de la carte du monde pour le troisième jeu.



Par exemple, dans le premier jeu, les armes apparaissent et se promènent. Il réfléchissent à comment les représenter sur la map.

L'interviewer dit qu'il y a aussi les parties où vous allez au fond de la mer et dans l'espace. Kitase répond alors : " Oui, honnêtement... Qu'est-ce qu'on va faire pour les fonds marins ? [rires]."

