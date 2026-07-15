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Marvel's Wolverine
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name : Marvel's Wolverine
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Insomniac Games
genre : action
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[Ps5] Intergalactic et Venom : Dernières sorties avec CD des studios internes de Sony


Sony a officiellement confirmé que le prochain jeu d'action-aventure God of War Laufey bénéficiera d'une prise en charge complète du format disque physique. Cette annonce s'inscrit dans le contexte de la sortie prévue du jeu en 2027, le géant japonais devant cesser totalement la production et la commercialisation de nouveaux jeux physiques pour les consoles PlayStation à partir de janvier 2028. Cette décision vise à apaiser le public face au mécontentement généralisé suscité par le choix de l'entreprise de basculer intégralement vers la distribution de contenus numériques.

Outre ce nouvel opus de God of War, une sortie sur disque physique est garantie pour le très attendu jeu d'action Marvel's Wolverine du studio Insomniac Games. Les développeurs ont confirmé que le disque sera inclus dans la boîte du jeu lors de son lancement, prévu pour le 15 septembre 2026. Cette précision fait suite à la controverse entourant la sortie physique de Grand Theft Auto 6, qui ne contiendra qu'un code d'activation numérique au lieu d'un disque physique.

Les autres projets majeurs des studios internes de Sony, dont la sortie est programmée d'ici la fin de l'année 2027, marqueront également la fin de l'ère des supports physiques. Selon des rapports internes, le jeu de science-fiction Intergalactic et le spin-off consacré à Venom sortiront en 2027 et seront disponibles sur disque. Ces titres clôtureront le catalogue de jeux sur disque de la PlayStation 5, après quoi la plateforme passera exclusivement à une distribution via le PlayStation Store.

Source : https://en.gamegpu.com/news/igry/sony-podtverdila-diskovye-izdaniya-dlya-poslednikh-flagmanov-playstation-5/
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    posted the 07/15/2026 at 04:30 PM by link49
    comments (16)
    zakovu posted the 07/15/2026 at 04:36 PM
    Tiens donc, God of War Laufey serait devenu un Marvel selon le CD ? ^^
    link49 posted the 07/15/2026 at 04:37 PM
    zakovu Mais pas sur la box.
    gamerdome posted the 07/15/2026 at 04:39 PM
    Cette décision vise à apaiser le public face au mécontentement généralisé suscité par le choix de l'entreprise de basculer intégralement vers la distribution de contenus numériques.

    Oh merci, trop gentil, je suis apaisé maintenant.
    rogeraf posted the 07/15/2026 at 04:46 PM
    zakovu C'est comme Howard le canard, un marvel bien bien caché
    churos45 posted the 07/15/2026 at 04:48 PM
    "apaiser le public" alors qu'ils disent juste qu'ils vont suivre leur calendrier
    jenicris posted the 07/15/2026 at 04:48 PM
    Venom on sait pas quand il sort et encore moins s'il existe encore
    xylander posted the 07/15/2026 at 04:49 PM
    Sony for the happiest rich men
    djfab posted the 07/15/2026 at 04:57 PM
    Y a zéro info officielle sur une date de sortie d'intergalactic et de Venom, d'ailleurs comme le souligne Jenicris, on ne sait pas si ce projet (venom) existe encore, on se base sur de vieux leaks.
    shinz0 posted the 07/15/2026 at 05:00 PM
    Info non officielle trouvée au plus profond du trou de balle de Twitter
    walterwhite posted the 07/15/2026 at 05:06 PM
    Ce sera d’occasion, plus un rond pour ces clébards.
    zboubi480 posted the 07/15/2026 at 05:06 PM
    Ce vieux montage dégueulasse fait avec Paint
    newtechnix posted the 07/15/2026 at 05:14 PM
    je n'en achèterai aucun...j'espère juste que le remake de RE 1 de Capcom sera encore dans les clous pour une sortie physique PS5.
    altendorf posted the 07/15/2026 at 05:14 PM
    jenicris Mais tellement
    escobar posted the 07/15/2026 at 05:19 PM
    Ça sera mes derniers jeux physique chez Sony
    churos45 posted the 07/15/2026 at 05:26 PM
    Ah oui effectivement... quand je disais que ça cherche n'importe quel prétexte, même des infos qui sortent de nul part pour parler du physique chez Sony. L'addiction aux chiffres...
    kikoo31 posted the 07/15/2026 at 05:41 PM
    mm mouais
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