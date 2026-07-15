Sony a officiellement confirmé que le prochain jeu d'action-aventure God of War Laufey bénéficiera d'une prise en charge complète du format disque physique. Cette annonce s'inscrit dans le contexte de la sortie prévue du jeu en 2027, le géant japonais devant cesser totalement la production et la commercialisation de nouveaux jeux physiques pour les consoles PlayStation à partir de janvier 2028. Cette décision vise à apaiser le public face au mécontentement généralisé suscité par le choix de l'entreprise de basculer intégralement vers la distribution de contenus numériques.
Outre ce nouvel opus de God of War, une sortie sur disque physique est garantie pour le très attendu jeu d'action Marvel's Wolverine du studio Insomniac Games. Les développeurs ont confirmé que le disque sera inclus dans la boîte du jeu lors de son lancement, prévu pour le 15 septembre 2026. Cette précision fait suite à la controverse entourant la sortie physique de Grand Theft Auto 6, qui ne contiendra qu'un code d'activation numérique au lieu d'un disque physique.
Les autres projets majeurs des studios internes de Sony, dont la sortie est programmée d'ici la fin de l'année 2027, marqueront également la fin de l'ère des supports physiques. Selon des rapports internes, le jeu de science-fiction Intergalactic et le spin-off consacré à Venom sortiront en 2027 et seront disponibles sur disque. Ces titres clôtureront le catalogue de jeux sur disque de la PlayStation 5, après quoi la plateforme passera exclusivement à une distribution via le PlayStation Store.
Source : https://en.gamegpu.com/news/igry/sony-podtverdila-diskovye-izdaniya-dlya-poslednikh-flagmanov-playstation-5/
tags :
posted the 07/15/2026 at 04:30 PM by link49
Oh merci, trop gentil, je suis apaisé maintenant.